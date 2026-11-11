i Gordana (61) muss den "Gürtel enger schnallen", wie sie sagt. Heizen ist für sie nicht mehr möglich. Sabine Hertel Energiekosten zu hoch Kein Geld zum Heizen: Wienerin trägt drei Schichten Weil das Geld nicht reicht, musste Gordana ihre Heizung abdrehen. Vor der Abrechnung habe sie schon Angst. Hilfe bekommt sie beim Samariterbund. Von Yvonne Mresch 11.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Temperaturen sinken, der Winter naht. Für viele Menschen bedeutet das mehr als nur Schneemann bauen und den Weihnachtsmarkt besuchen. Eine davon ist Gordana: Sie ist regelmäßige Besucherin des Meidlinger Sozialmarktes des Samariterbundes Wien. Dort holt sie sich warmes Essen und wärmt sich.

Herbert Prohaska beim Samariter Suppentopf i ?

Ihr Zuhause bleibt jedoch kalt – die Heizung kann die 61-Jährige nicht mehr aufdrehen. "Die Pension reicht nicht, es bleibt am Ende des Monats kaum etwas übrig", sagt sie im Gespräch mit "Heute". "Ich habe den Heizkörper zugedeckt und schalte ihn nicht ein. Am liebsten wäre es mir, wenn er abmontiert wird."

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"Habe Angst vor der Abrechnung"

Abends sitze sie im Pyjama, Bademantel und mit Decke auf dem Sofa – drei Schichten, um nicht zu frieren. "Ich muss den Gürtel einfach enger schnallen." Die nächste Abrechnung erwartet sie im November: "Davor habe ich wahnsinnige Angst", sagt die Wienerin traurig.

Der Sozialmarkt des Wiener Samariterbundes ist eine wichtige Anlaufstelle für Menschen wie Gordana. Sie bekommen hier Lebensmittel zu niedrigeren Preisen sowie eine warme Mahlzeit. Am 3. November schenkte diese Fußballlegende Herbert Prohaska aus, auch an Gordana. "Ich kenne ihn, er war Fußballspieler", freut sie sich.

Mehr als eine warme Mahlzeit

Insgesamt 280.000 kostenlose Mahlzeiten hat der Samariterbund Wien im Rahmen des Projekts bereits ausgegeben. Hinter der Essensversorgung stehen zahlreiche freiwillige Helfer, die kochen, Speisen transportieren und an Bedürftige verteilen.

Für viele Betroffene geht es dabei nicht nur um eine warme Mahlzeit. Die Ausgabestellen bieten auch die Möglichkeit, mit anderen Menschen ins Gespräch zu kommen und soziale Kontakte zu pflegen.