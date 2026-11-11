i Die Strafe von Viktoria H. (27) wuchs auf mehr als 360 Euro an. zVG, Wiener Linien Sie hat eine Monatskarte Mutter MIT Fahrschein erwischt: 366 Euro Strafe! Eine Wienerin hatte ein gültiges Öffi-Ticket, aber ihren Mobilpass verloren. Monate später sollte sie 366 Euro zahlen. Von Michael Pollak 11.11.2026, 05:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine gewöhnliche U-Bahn-Fahrt stürzte die alleinerziehende Mutter Viktoria H. in einen finanziellen Albtraum. Obwohl die Wienerin eine bezahlte Monatskarte bei sich hatte, landete der Fall bei einem Inkassounternehmen.

Die 27-jährige Mutter wandte sich verzweifelt an "Heute". Sie ist derzeit nicht berufstätig, kümmert sich um ihren Sohn. Zusätzlich kämpft sie mit Mietrückständen. "Ich kann mir diese hohe Geldforderung der Wiener Linien einfach nicht leisten", sagt sie zu "Heute".

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Auf dem Weg zum Sohn kontrolliert

Die Vorgeschichte: Am 30. April fuhr Viktoria H. mit der U-Bahn, "ich war am Weg meinen Sohn von der Schule abzuholen. Dann kam der Fahrschein-Kontrolleur." Die Frau aus Wien-Donaustadt zeigte ihre ermäßigte Monatskarte – H. hat aufgrund ihres Einkommens ein Anrecht auf einen reduzierten Preis. Das Ticket war ordnungsgemäß entwertet und unterschrieben. Allerdings fehlte ein wichtiges Dokument: ihr Mobilpass, der zur Nutzung des günstigeren Tickets berechtigt. Erst bei der Kontrolle bemerkte die Mutter, dass sie diesen verloren hatte.

Ihr wurde eine Strafe ausgestellt, doch Viktoria H. fühlte sich im Recht, wollte sie bekämpfen. Sie bekam von der MA 40 ein Duplikat des fehlenden Dokuments. Den erforderlichen Nachweis reichte sie allerdings nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist bei den Wiener Linien nach. Diesen Fehler räumt die Wienerin selbst ein.

Forderung steigt auf mehr als 366 Euro

Doch damit war die Angelegenheit nicht erledigt. Zahlungsaufforderungen wurden an die frühere Wohnadresse von H. geschickt. Dort lebte die 27-Jährige bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr.

Ihr Fehler: Sie hat die Adressänderung den Wiener Linien nicht bekannt gegeben. Weil die Schreiben an die alte Anschrift gingen, erfuhr sie zunächst nichts von den steigenden Forderungen. Erst ein ehemaliger Nachbar machte sie darauf aufmerksam – da betrug die Forderung bereits 300 Euro. Ein Inkassobüro war beauftragt worden, das Geld einzutreiben.

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Auch die Entwicklung der Inkassokosten kann die 27-Jährige nicht nachvollziehen. Im Oktober stieg der Betrag auf 366,52 Euro. Zuletzt wurde der Wienerin sogar eine Klage angekündigt.

"Ich kann mir das nicht leisten"

Für die alleinerziehende Mutter war die Situation eine extreme Belastung. "Ich kann mir das nicht leisten", sagt die 27-Jährige zu "Heute". Sie bot an, die ursprüngliche Strafe zu bezahlen, weigerte sich aber, auch sämtliche inzwischen aufgelaufenen Zusatzkosten zu übernehmen.

Dass sie ihren Mobilpass nicht rechtzeitig nachgereicht und ihre neue Adresse nicht bekannt gegeben hatte, bestreitet Holzer nicht. Unverständlich bleibt für sie jedoch, warum sie trotz bezahlter Monatskarte und nachgewiesener Berechtigung zur Ermäßigung eine derart hohe Summe bezahlen sollte.

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Happy End: Wiener Linien finden Kulanzlösung

"Heute" fragte bei den Wiener Linien nach. Diese betonen, dass Fahrgäste mit ermäßigten Tickets bei einer Kontrolle auch den entsprechenden Mobilpass vorweisen oder innerhalb einer bestimmten Frist nachreichen müssen. "Es liegt zudem in der Verantwortung unserer Fahrgäste, korrekte Adressdaten anzugeben", heißt es weiter.

Beides habe die Wienerin nicht gemacht, erklären die Wiener Linien. Dennoch wurde der Fall nach der Anfrage von "Heute" erneut geprüft.

Mit Erfolg für die 27-Jährige: "Wir konnten eine Kulanzlösung erwirken: Das Inkasso-Büro wird die Gebühr auf einen Unkostenbeitrag von 100 Euro reduzieren."