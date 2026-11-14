i In der kommenden Woche soll der Gipfel zwischen Wladimir Putin, Donald Trump und Xi Jinping stattfinden. Reuters ("Heute"-Collage) Atomwaffen im Fokus Historischer Gipfel! Trump, Putin und Xi treffen sich Trump, Putin und Xi treffen sich kommende Woche zu einem historischen Gipfel in China. Dabei soll es auch um die weltweite atomare Abrüstung gehen. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 15:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

US-Präsident Donald Trump, Kreml-Chef Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen kommende Woche in China gemeinsam an einem Tisch sitzen.

Wie das Weiße Haus am Samstag mitteilte, möchte Trump bei dem Gespräch eine mögliche Verringerung der weltweiten Atomwaffenbestände ansprechen.

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Historisches Treffen in China

Das Treffen ist im Rahmen des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) geplant. Dieser soll am Mittwoch und Donnerstag in der chinesischen Stadt Shenzhen stattfinden.

Die Zusammenkunft der drei Staatschefs wäre in dieser Form eine Premiere. Zwar haben sich die Spitzenpolitiker der drei Atommächte bereits bei internationalen Veranstaltungen getroffen, ein gemeinsames Dreiergespräch gab es bislang jedoch nicht.

Beim G20-Gipfel 2019 im japanischen Osaka waren Trump, Putin und Xi ebenfalls anwesend. Damals fanden allerdings nur Gespräche zwischen jeweils zwei Staatschefs statt.

Trump will über Atomwaffen sprechen

Ein zentrales Thema des bevorstehenden Treffens soll die Zukunft der internationalen Atomwaffenkontrolle sein. Trump hat bereits mehrfach deutlich gemacht, dass er einen neuen Vertrag zur Begrenzung nuklearer Waffenbestände anstrebt. Dabei will er nicht nur Russland, sondern auch China einbeziehen.

Zuletzt erklärte der US-Präsident, Washington stehe mit Moskau und Peking bereits in Gesprächen über eine mögliche atomare Abrüstung. Ob aus diesen Kontakten eine konkrete Vereinbarung entstehen könnte, ist allerdings noch offen.

Letzter großer Abrüstungsvertrag ausgelaufen

Hintergrund der Gespräche ist das Ende des sogenannten New-Start-Vertrags. Das Abkommen war 2010 zwischen den USA und Russland geschlossen worden und lief im Februar 2026 aus. Es begrenzte die Zahl der strategischen Atomsprengköpfe sowie der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen beider Staaten.

Trump hatte bereits anlässlich des Vertragsendes vorgeschlagen, eine neue Vereinbarung auszuarbeiten, die langfristig Bestand haben soll. Anders als beim bisherigen Abkommen sollen dabei nach seinen Vorstellungen auch die chinesischen Atomwaffenbestände berücksichtigt werden.

USA dämpfen Erwartungen

Trotz der historischen Bedeutung des geplanten Treffens warnt Washington vor zu hohen Erwartungen. Ein US-Regierungsvertreter machte deutlich, dass bei den Gesprächen über Atomwaffen nicht mit einer sofortigen Einigung oder einem fertigen Vertrag gerechnet werden sollte. Vielmehr soll die Zusammenkunft als erster Schritt für weitere Verhandlungen dienen.