i Bei Ermittlungen gegen einen früheren Minister von Viktor Orbán wurden 17,7 Millionen Euro Bargeld entdeckt. Reuters Geld in Wäldern vergraben Millionenfund bringt Orbáns Ex-Minister in Bedrängnis Bei Ermittlungen gegen einen Ex-Minister von Orbán sind Fahnder auf 17,7 Millionen Euro Bargeld gestoßen. Ein Teil davon war in Wäldern vergraben. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 12:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein spektakulärer Bargeldfund sorgt in Ungarn für Aufsehen. Bei Ermittlungen gegen einen früheren Minister von Ex-Regierungschef Viktor Orbán haben Fahnder insgesamt 17,7 Millionen Euro sichergestellt. Das Geld war an zahlreichen Orten versteckt, teilweise sogar unter der Erde.

Millionen in Wäldern vergraben

Die erst kürzlich gegründete Antikorruptionsbehörde NVVH gab am Freitag bekannt, im Zuge von Ermittlungen gegen Miklos Sesztak mehrere Durchsuchungen durchgeführt zu haben. Dabei entdeckten die Beamten Bargeld in unterschiedlichen Währungen.

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Die Scheine lagen nicht nur in Gebäuden und Tresoren. Laut Behörde waren sie auch "vergraben in Wäldern, versteckt in landwirtschaftlichen Gebäuden, Lagerhallen und Wohnimmobilien sowie in hochwertigen Tresoren an abgelegenen Orten". Die sichergestellten Millionen befinden sich mittlerweile auf einem Konto der Staatskasse.

Bestechungsvorwürfe gegen Ex-Minister

Sesztak gehörte zwischen 2014 und 2018 der Regierung Orbán als Minister für nationale Entwicklung an. Nun steht er im Verdacht, bei Geschäften staatlicher Verkehrsunternehmen Schmiergeld erhalten zu haben. Konkret geht es um den Ankauf gebrauchter Busse zu überhöhten Preisen.

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Für den neuen ungarischen Ministerpräsidenten Péter Magyar hat der Fund große Bedeutung. "Dies markiert offiziell das Ende der Fidesz-KDNP-Mafia", erklärte er.

Magyar hatte mit seiner Tisza-Partei im April die Parlamentswahl gewonnen und damit Orbáns 16-jährige Regierungszeit beendet. Nach dem Machtwechsel kündigte er an, Korruptionsvorwürfe und möglichen Machtmissbrauch aus dieser Zeit untersuchen zu lassen. Dafür wurde die Behörde NVVH geschaffen.

Die Ermittlungen haben bereits weitere frühere Regierungsmitglieder erfasst. Drei Ex-Minister wurden bislang festgenommen, darunter der ehemalige Wirtschaftsminister und Zentralbankchef György Matolcsy, der als enger Vertrauter Orbáns galt.