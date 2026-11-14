i Der Vorfall ereignete sich in der koratischen Hauptstadt. iStock/BitsAndSplits Horror-Video aus Zagreb Pfleger lachen, während misshandelter Patient stirbt Ein 32-Jähriger starb in einer Psychiatrie in Zagreb. Überwachungskameras zeigen, wie Klinikmitarbeiter auf ihn losgingen. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 11:39 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein erschütternder Fall sorgt in Kroatien für Entsetzen. Der 32-jährige Kristijan Josip Periš ist in der psychiatrischen Klinik Sveti Ivan in Zagreb gestorben. Was sich unmittelbar vor seinem Tod in einem Krankenzimmer abgespielt haben soll, zeigen Aufnahmen einer Überwachungskamera. Vier Pfleger stehen mittlerweile unter Mordverdacht.

Die kroatische Zeitung "Jutarnji list" konnte das mehr als acht Minuten lange Videomaterial einsehen. Die Aufnahmen sollen zeigen, wie mehrere Klinikmitarbeiter den Patienten gewaltsam auf seinem Bett fixieren, obwohl seine Arme und Beine bereits mit Gurten festgebunden sind.

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Pfleger drückten Kissen auf seinen Kopf

Besonders erschütternd: Ein Pfleger soll dem 32-Jährigen ein Kissen auf den Kopf gelegt haben. Anschließend sollen mehrere Mitarbeiter mit ihren Knien und ihrem Körpergewicht auf seinen Kopf, Hals und Brustkorb gedrückt haben.

Zeitweise befanden sich bis zu zehn Mitarbeiter im Krankenzimmer. Auch eine Ärztin war anwesend. Während der Patient immer schwächer wurde, soll ein Pfleger mehrfach mit dem Ellbogen auf dessen Brust eingeschlagen haben. Später folgten laut der Auswertung der Aufnahmen weitere Faustschläge.

Nach rund sieben Minuten und 45 Sekunden ist laut dem Bericht sogar zu sehen, wie einer der Pfleger lacht und mit seinen Kollegen spricht. Kurz darauf stützt er sich erneut mit seinem Körpergewicht auf den Kopf des Patienten.

Plötzlich bricht Panik im Krankenzimmer aus

Erst nach rund acht Minuten wird das Kissen vom Kopf des 32-Jährigen entfernt. Zu diesem Zeitpunkt ist Periš bereits bewusstlos. Auf den Aufnahmen soll zu erkennen sein, wie unter den Mitarbeitern plötzlich Panik ausbricht. Ein Pfleger beginnt mit einer Herzdruckmassage. Doch sämtliche Wiederbelebungsversuche bleiben erfolglos. Der 32-Jährige stirbt.

Die vorläufige Obduktion brachte erschütternde Details ans Licht. Am Körper des Verstorbenen wurden zahlreiche Blutergüsse und Hautabschürfungen festgestellt. Zudem waren mehrere Rippen und das Brustbein gebrochen. Auch Schwellungen im Gehirn und in der Lunge wurden dokumentiert.

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Die genaue Todesursache ist noch nicht abschließend geklärt. Besonders brisant: Der Familie wurde zunächst mitgeteilt, dass Kristijan an Herzversagen gestorben sei. Seine Angehörigen zweifelten jedoch an dieser Erklärung. Der 32-Jährige war sportlich aktiv und hatte als Trainer im Armdrücken gearbeitet.

Vier Pfleger wegen Mordverdachts in Haft

Die Polizei nahm vier Pfleger fest. Gegen sie wird wegen des Verdachts auf schweren Mord ermittelt. Ein Gericht ordnete Untersuchungshaft an. Drei der Verdächtigen machten bei ihrer ersten Einvernahme keine Angaben. Ein vierter Beschuldigter äußerte sich zu den Vorwürfen. Für alle gilt die Unschuldsvermutung.

Besonders tragisch: Noch vor seinem Tod soll Periš gegenüber Polizisten erklärt haben, dass er nicht zurück in die Klinik wolle. Bei einem früheren Aufenthalt sei er bereits gewürgt und ans Bett gefesselt worden. Wenige Stunden später war der 32-Jährige tot.