i Heftiger Schneefall hat den Verkehr in Kroatien teils lahmgelegt. Screenshot / Hrvatski autoklub (HAK) Wintereinbruch in Kroatien Schnee-Chaos! Autofahrer sitzen stundenlang fest Der Wintereinbruch sorgt in Kroatien für Verkehrschaos und Staus. Mehrere Straßen und Autobahnabschnitte sind wegen heftigem Schneefall gesperrt. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 15:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stundenlang geht nichts mehr: Der Wintereinbruch hat am Freitag in Teilen Kroatiens für chaotische Zustände auf den Straßen gesorgt. Besonders heftig traf es die Bergregion Gorski kotar, wo starker Schneefall den Verkehr auf der Autobahn A6 lahmlegte.

Im Bereich des Autobahnknotens Delnice saßen zahlreiche Autofahrer stundenlang fest, berichtet das Nachrichtenportal "Dnevnik". Betroffen war vor allem die Fahrtrichtung Zagreb. Während sich die Fahrzeuge stauten, waren die Winterdienste bereits im Dauereinsatz.

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Wichtige Autobahn komplett gesperrt

Auf den Verkehrskameras des kroatischen Automobilclubs HAK war zu sehen, dass die Gebiete rund um Ravna Gora, Delnice und Vrbovsko entlang der Autobahn A6 bereits von Schnee bedeckt waren.

Die Einsatzkräfte waren damit beschäftigt, die Fahrbahnen vom Schnee zu befreien und Streusalz auszubringen. Neben dem Schneefall machte auch starker Wind den Verkehrsteilnehmern zu schaffen.

Wegen der heftigen Böen blieb die Autobahn A1 zwischen Sveti Rok und Posedarje für den gesamten Verkehr gesperrt. Auch auf der Adriatischen Küstenstraße zwischen Karlobag und Sveta Marija Magdalena war kein Durchkommen.

Besonders schwierig war die Situation für den Schwerverkehr. Für Lastwagen mit Anhängern sowie Sattelzüge gab es wegen Schnee und starker Bora keine frei befahrbare Straßenverbindung zwischen dem Landesinneren und den Küstenregionen, Istrien beziehungsweise Dalmatien.

Die Einschränkungen galten in beide Fahrtrichtungen. Auch Fahrzeuge ohne vorgeschriebene Winterausrüstung durften bestimmte betroffene Strecken nicht benutzen.

Bis zu 30 Zentimeter Neuschnee möglich

Der Schneefall könnte in den Bergregionen noch größere Mengen bringen. Laut dem Wetterportal "Istramet" waren im Laufe des Nachmittags und Abends örtlich bis zu 30 Zentimeter Schnee möglich.

Den Prognosen zufolge sollte der Schneefall bis zum Ende des Tages anhalten und anschließend allmählich schwächer werden. Gleichzeitig blieb der Wind ein Problem. Vor allem im Bereich des Velebit-Gebirges wurde mit starker bis stürmischer Bora gerechnet.

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HAK warnt Autofahrer eindringlich

Der kroatische Automobilclub rief Verkehrsteilnehmer zu besonderer Vorsicht auf. Die Straßen seien in weiten Teilen des Landes nass, feucht und rutschig. Stellenweise komme Nebel hinzu. Außerdem bestehe die Gefahr von Glatteis und Steinschlag.

Autofahrer sollten ihre Geschwindigkeit unbedingt an die Straßenverhältnisse anpassen. Besonders wichtig sei es, Räum- und Streufahrzeuge auf Autobahnen nicht zu überholen. Diese seien in den betroffenen Regionen im Einsatz, um die Straßen wieder sicher befahrbar zu machen.

Für Reisende in Richtung kroatische Küste bedeutete der Wintereinbruch erhebliche Einschränkungen. Neben langen Staus mussten sie auch mit Straßensperren und winterlichen Fahrbedingungen rechnen.