i Der Winterdienst des Landes Salzburg mit seinen rund 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist einsatzbereit. Land Salzburg / Neumayr – Leopold Schnee bis in die Täler "Sind startklar" – Land rüstet sich für Wintereinbruch Am Freitag wird es in Salzburg winterlich: Schnee ist bis in die Täler möglich. Das Land schickt 160 Mitarbeiter in den Einsatz. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 11:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter steht vor der Tür! Für Freitag, den 13. November, prognostiziert die Geosphere Austria sinkende Temperaturen und Schneefall. Stellenweise könnte es sogar bis in die Täler weiß werden. Das Land Salzburg ist auf den ersten Wintereinbruch der Saison vorbereitet. Rund 160 Mitarbeiter stehen bereit, um die Landesstraßen von Schnee und Eis zu befreien.

Die Vorbereitungen laufen bereits seit Wochen auf Hochtouren. Schneepflüge und Streugeräte sind montiert, die Einsatzpläne stehen fest. Insgesamt 13.500 Tonnen Streusalz wurden für die kalte Jahreszeit eingelagert. Zum Vergleich: In den vergangenen Wintern wurden durchschnittlich 12.500 Tonnen pro Saison benötigt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Erste Schneepflüge starten um 3.30 Uhr

Wenn der Schneefall einsetzt, könnte für die Mitarbeiter des Winterdienstes die Nacht früh vorbei sein. Je nach Wetterlage verlassen die ersten Räumfahrzeuge bereits gegen 3.30 Uhr ihre Stützpunkte. Bei Bedarf wird im Schichtbetrieb rund um die Uhr gearbeitet.

"Das Material und das Team sind startklar", erklärt Simon Altenberger von der Landesstraßenverwaltung. Ein dichtes Netz an Kameras ermöglicht es, Veränderungen auf den Straßen rasch zu erkennen und entsprechend zu reagieren.

70 Fahrzeuge und 85.000 Schneestangen

Auf rund 1.400 Kilometern Landesstraßen muss der Winterdienst für möglichst sichere Fahrverhältnisse sorgen. Dafür stehen unter anderem 50 Lastkraftwagen, 25 Unimogs mit Schneepflügen und Streugeräten sowie 20 Schneefräsen zur Verfügung. Auch 85.000 Schneestangen wurden für die Wintersaison aufgestellt.

Organisiert werden die Einsätze von fünf Straßenmeistereien in Bruck an der Großglocknerstraße, Hallein, Mauterndorf, Schwarzach im Pongau und Seekirchen.

Die rund 160 Mitarbeiter auf den Landesstraßen werden von weiteren 100 Kollegen unterstützt, etwa bei der händischen Schneeräumung, in den Werkstätten oder beim Streuen.

Dein Wetter Auswählen Mein Standort Wien Niederösterreich Oberösterreich Burgenland Kärnten Salzburg Steiermark Tirol Vorarlberg für Zum detaillierten Wetterbericht

Bis zu 100.000 zusätzliche Arbeitsstunden

Wie aufwendig der Kampf gegen Schnee und Eis werden kann, zeigen die Zahlen: In einem durchschnittlichen Winter fallen rund 70.000 zusätzliche Arbeitsstunden an. In besonders schneereichen Wintern können es sogar bis zu 100.000 sein.

Verkehrslandesrat Wolfgang Mayer betont die Bedeutung der Vorbereitungen: "Wenn Schnee und Eis einsetzen, muss jeder Handgriff sitzen und die gesamte Einsatzkette funktionieren." Besonders wichtig ist dabei, dass die Hauptverkehrsverbindungen möglichst rasch geräumt werden. Sie haben beim Winterdienst oberste Priorität.

Für Autofahrer heißt es jetzt jedenfalls: Auf winterliche Fahrverhältnisse einstellen. Denn auch wenn Salzburgs Schneepflüge startklar sind, kann es bei kräftigem Schneefall auf den Straßen rasch rutschig werden.