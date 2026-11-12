i Die Bergretter riskieren tagtäglich ihr leben, um Menschen in Not zu helfen. Salzburger Bergrettung Berge werden unbegehbar Bergretter: "Pech gehabt, wir gehen da nicht rauf" Österreichs Berge werden immer gefährlicher. Salzburgs Bergrettung warnt: Künftig könnten manche Verunglückte nicht mehr gerettet werden. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 08:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn andere nicht mehr weiterwissen, rücken sie aus: Österreichs Bergretter riskieren regelmäßig ihr eigenes Leben, um Menschen aus höchster Not zu befreien. Ob bei eisiger Kälte, mitten in der Nacht, bei Sturm oder in steilen Felswänden – die meist ehrenamtlichen Helfer leisten unter schwierigsten Bedingungen Außergewöhnliches. Doch ausgerechnet diese mutigen Lebensretter stoßen zunehmend an ihre Grenzen.

Immer gefährlichere Einsätze

Die Herausforderungen für die Bergrettung werden immer größer. Der anhaltende Boom beim Bergsport, schlecht vorbereitete Wanderer und immer schwierigere Rettungsaktionen verlangen den Einsatzkräften viel ab. Dazu kommen hohe Kosten, aufwendige Bergungen und die enorme körperliche und psychische Belastung. Besonders tragisch sind Einsätze, bei denen trotz aller Bemühungen jede Hilfe zu spät kommt.

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Und jetzt droht eine weitere Entwicklung die Arbeit der Bergretter grundlegend zu verändern: der Klimawandel. Steinschläge, Felsstürze und Hangrutschungen machen manche Gebiete so gefährlich, dass künftig selbst erfahrene Retter nicht mehr überall eingreifen können.

"Das werden reine Winterberge werden"

Mit einer eindringlichen Warnung lässt Richard Feichram, Leiter der Salzburger Bergrettung, aufhorchen. In der ORF-Radio-Salzburg-Sendung "Mittagszeit" erklärte er am Mittwoch, dass zahlreiche Berge, etwa im Gasteinertal im Pongau, künftig nicht mehr wie gewohnt begehbar sein werden.

"Das werden reine Winterberge werden. Denn es ist nicht nur so, dass beim Hinaufgehen die Gefahr besteht, dass ein Stein herunterkommt, sondern dass, da wo man geht und steht alles wegrutscht", schildert Feichram die dramatische Entwicklung.

Das Problem: Durch die steigenden Temperaturen taut der Permafrost in den Bergen auf. Dieser dauerhaft gefrorene Untergrund hält Gesteinsmassen zusammen. Verschwindet das Eis, verlieren ganze Felshänge an Stabilität. Dazu kommen Starkregen und extreme Wetterereignisse, die gefährliche Muren und Hangrutschungen auslösen können.

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Manche Wege können deshalb nicht einmal mehr sicher markiert oder erhalten werden. Was früher eine beliebte Bergtour war, könnte im Sommer künftig zur lebensgefährlichen Falle werden.

Bergretter: "Der hat Pech gehabt"

Besonders alarmierend ist, was diese Entwicklung für Menschen bedeutet, die am Berg verunglücken. Denn selbst die bestens ausgebildeten und erfahrenen Bergretter können nicht jedes Risiko eingehen. Feichram warnt deshalb eindringlich: "Wenn ich mich dort bewege, dann muss ich damit rechnen, dass, wenn etwas passiert, mir niemand helfen kann, wenn das Wetter schlecht ist."

Und er spricht offen aus, was bisher kaum vorstellbar war: "Wir tun eh was wir können und wir gehen oft auch über die Grenzen. Aber es wird irgendwann einmal so sein, dass auch wir sagen: Nein, der hat Pech gehabt. Es ist kein Flugwetter – wir gehen da nicht rauf!" Die drastischen Worte sind keine Absage an Menschen in Not, sondern eine Warnung vor den neuen Gefahren.

Für Wanderer und Bergsteiger bedeutet das: Touren müssen noch sorgfältiger geplant, aktuelle Wetter- und Wegverhältnisse geprüft und Warnungen unbedingt ernst genommen werden. Mancher Gipfel wird künftig vielleicht nur noch zu bestimmten Jahreszeiten sicher erreichbar sein.