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Die Bewohner löschten den Brand mit Wasserkübeln.
Die Bewohner löschten den Brand mit Wasserkübeln.
FMT-Pictures - MW
Gebäude stark verraucht

Kellerbrand in Salzburg – fünf Menschen im Spital

Bei einem Kellerbrand in Salzburg-Lehen wurden am Mittwoch fünf Menschen verletzt. Bewohner löschten das Feuer selbst mit Wasserkübeln.
Von Newsdesk Heute
11.11.2026, 17:35
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Alarm in Salzburg! Am Mittwoch kam es im Stadtteil Lehen gegen 15 Uhr zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Rosseggerstraße. Das Feuer soll zusätzlich leicht entflammbares Material im Umkreis in Brand gesteckt haben.

Zudem war auf der Straße schon der Geruch von verbranntem Plastik wahrzunehmen. Auch der Brandmelder hatte bereits angeschlagen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war für sie allerdings nicht mehr viel zu tun.

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Bewohner löschten Brand

Bewohner des Hauses waren nämlich bereits zur Tat geschritten und löschten das Feuer mittels Wasserkübeln. Dabei sollen fünf Personen verletzt worden sein. Sie wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht.

Laut einem Bericht von "Salzburg24" wurde ein Stockwerk des Wohnblocks durch das Feuer stark verraucht. Seitens der Berufsfeuerwehr wurde das Gebäude belüftet. Nach Informationen eines Fotografen der Agentur FMT-Pictures soll ein Kabelbrand der Brandauslöser gewesen sein.

red, Akt. 11.11.2026, 17:40, 11.11.2026, 17:35
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