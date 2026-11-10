i Der Mann stellte sich noch vor der Tat bei der Polizei (Symbolfoto). iStock Geständnis überrascht alle Er beging KEINE Tat – Mann droht lebenslange Haft Ein 44-jähriger Iraner soll in Salzburg geplant haben, seinen Vermieter zu erstechen. Weil dieser auf Urlaub war, scheiterte die Tat. Von Österreich Heute 10.11.2026, 08:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein geplanter Mord, der nur durch einen Zufall verhindert wurde: Am Dienstag muss sich ein 44-jähriger Iraner in Salzburg vor Gericht verantworten. Der Mann soll vorgehabt haben, seinen Vermieter mit einem Messer zu töten und sich anschließend selbst das Leben zu nehmen. Doch als er am Arbeitsplatz seines Opfers auftauchte, stand er vor verschlossenen Türen.

Besonders ungewöhnlich: Obwohl niemand von seinem Vorhaben wusste, ging der 44-Jährige anschließend selbst zur Polizei und gestand seinen Mordplan, das berichtet der ORF. Jetzt droht ihm eine lange Haftstrafe.

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Streit um offene Mieten eskalierte

Hintergrund der geplanten Bluttat dürfte ein Streit um Geld und die Wohnung gewesen sein. Laut Anklage hatte der 44-Jährige seinem Vermieter, ebenfalls einem Iraner, mehrere Monatsmieten nicht bezahlt. Außerdem soll er sich von ihm Geld ausgeborgt haben, das noch offen war.

Dem Vermieter wurde es offenbar zu viel. Er wollte, dass der Mann aus seiner Wohnung auszieht. Der Konflikt spitzte sich daraufhin immer weiter zu. Zweimal soll der Angeklagte seinen Vermieter bedroht haben.

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Mit Messer bewaffnet zur Firma gefahren

Im April soll der 44-Jährige schließlich zur Tat geschritten sein, so der ORF. Mit einem Messer machte er sich auf den Weg zum Arbeitsplatz seines Vermieters in der Stadt Salzburg. Dort wollte er laut seinen späteren Angaben bei der Polizei zuerst den Vermieter und danach sich selbst erstechen.

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Doch dazu kam es nicht. Der Vermieter befand sich zu diesem Zeitpunkt auf Urlaub, die Firma war geschlossen. Der 44-Jährige traf niemanden an und verließ den Ort wieder.

Statt seinen Plan für sich zu behalten, suchte er anschließend die Polizei auf und erzählte von seinem Vorhaben.

Jetzt droht sogar lebenslange Haft

Das freiwillige Geständnis brachte den Mann nun selbst vor Gericht. Am Dienstag muss er sich wegen versuchten Mordes verantworten. Bei einem Schuldspruch drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft oder sogar eine lebenslange Freiheitsstrafe, so der ORF.

Ob ihm sein Geständnis bei der Strafbemessung zugutekommt, muss das Gericht entscheiden.