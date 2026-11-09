i Die beiden Mädchen wurden aus dem unwegsamen Gelände gerettet. Bergrettung Salzburg Erst 14 Jahre alt Mädchen stürzen 50 Meter ab – Rettung dauerte Stunden Zwei 14-Jährige gerieten in Salzburg in Lebensgefahr. Mitten in der Nacht rutschten sie in steilem Gelände ab. Die Bergrettung musste ausrücken. Von Österreich Heute 09.11.2026, 10:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen mitten in der Nacht! Zwei 14-jährige Mädchen sind in der Nacht auf Montag bei Ebenau (Salzburg) in eine gefährliche Situation geraten. Die beiden rutschten in einem steilen Waldstück rund 50 Meter in Richtung Strubklamm ab. Dort blieben sie in einer Rinne liegen – unter ihnen felsiges Gelände, in das sie jederzeit weiter abstürzen konnten.

Gegen 0.30 Uhr wurde die Bergrettung Salzburg alarmiert. Die Jugendlichen befanden sich in der Nähe des Werkschulheims Felbertal in einer äußerst gefährlichen Lage.

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Mädchen waren verletzt und unterkühlt

"Sie waren verletzt, unterkühlt und durchnässt", schilderte Einsatzleiter Gerwin Andreas die Situation. Als Erste erreichten Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Ebenau die Unglücksstelle. Ein Feuerwehrmann seilte sich zu den beiden Mädchen ab und sicherte sie. Damit verhinderte er, dass die Jugendlichen noch weiter in das felsdurchsetzte Gelände abrutschen konnten.

Kurz darauf trafen auch die Einsatzkräfte der Bergrettung ein. Sie seilten sich zu den Verunglückten ab und versorgten sie zunächst vor Ort. Auch ein Notfallsanitäter der Bergrettung war dabei.

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Rettung dauerte bis 3 Uhr früh

Die Bergung gestaltete sich aufwendig: Die beiden 14-Jährigen wurden in einer Vakuummatratze auf einer Gebirgstrage gesichert und mithilfe eines Mannschaftsflaschenzugs am Seil nach oben zur Straße gezogen. Dort übernahm das Rote Kreuz und brachte die Mädchen ins Krankenhaus.

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Wie knapp die Jugendlichen einer noch größeren Katastrophe entgingen, machte der Einsatzleiter deutlich: "Die Mädchen hatten wirklich Glück, dass sie nicht mehr weiter abgerutscht sind. Sie waren auch dem Steinschlag von oben ausgesetzt".

Insgesamt standen zwölf Bergretter der Ortsstelle Salzburg sowie die Freiwillige Feuerwehr Ebenau, Polizei und Rotes Kreuz im Einsatz. Erst gegen 3 Uhr früh war die Rettungsaktion beendet. Warum sich die beiden 14-Jährigen zu dieser späten Stunde überhaupt in dem steilen Waldstück aufgehalten hatten, ist bislang unklar.