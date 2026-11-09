Weihnachtsbaum am Salzburger Residenzplatz aufgestellt i ? Fichte aus Golling 25-Meter-Riese ziert jetzt Salzburger Residenzplatz Geschafft! Der 25 Meter hohe und sechs Tonnen schwere Christbaum steht am Salzburger Residenzplatz. Am 19. November wird er erstmals erstrahlen. Von Michael Rauhofer-Redl 09.11.2026, 20:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Montag wurde der riesige Christbaum für den Salzburger Christkindlmarkt am Residenzplatz aufgestellt. Gegen 16 Uhr bog der Tieflader mit der gewaltigen Fichte zum Mozartplatz ein. Eine Stunde später war es geschafft: Um Punkt 17 Uhr stand der grüne Riese sicher an seinem Platz.

"Der Baum steht, alles bestens!", jubelte Christkindlmarkt-Chef Wolfgang Haider unmittelbar nach der gelungenen Aktion gegenüber "Salzburg 24". Die Erleichterung war groß, schließlich hatte das Team monatelang auf diesen Moment hingearbeitet.

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Christbaum-Aufstellen als Nervenkitzel

Haider vergleicht den Kraftakt mit dem Christbaumkauf für daheim, allerdings in völlig anderen Dimensionen. "Das ist so ähnlich, wie wenn du zu Hause einen Christbaum aufstellst, ihn von der Stadt mit dem Auto heimtransportierst und nicht weißt: Passt er rein oder nicht? Brechen Äste ab?"

Hinter dem Spektakel steckt ein enormer logistischer Aufwand. "Wir bereiten das ja ein ganzes Jahr lang vor", erklärt Haider. Neben dem Christkindlmarkt-Team waren auch die Salzburger Berufsfeuerwehr, das städtische Gartenamt und die Firma Schweighofer mit einem Kran im Einsatz.

"Für die Gemeinden, die Feuerwehr und die Transportfirma ist das jedes Mal Nervenkitzel", so Haider. Umso größer sei die Freude, wenn der Baum schließlich sicher stehe.

Sechs Tonnen schwerer Riese aus Golling

Die beeindruckende Fichte stammt aus dem Garten von Thomas Edlinger in Golling im Tennengau. Dort wurde sie am Montagvormittag mit einem Spezialkran regelrecht "gepflückt", statt einfach gefällt zu werden.

Mit einer Höhe von 25 Metern und einem Gewicht von sechs Tonnen ist der Baum ein echter Blickfang am Residenzplatz.

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Am 19. November gehen die Lichter an

In den kommenden Tagen bekommt der grüne Riese noch seinen festlichen Schmuck. Zahlreiche Lichter und traditioneller Christbaumschmuck sollen die Fichte in ein weihnachtliches Schmuckstück verwandeln.

Am 19. November ist es dann so weit: Bei der feierlichen Illuminierung wird der Christbaum erstmals in vollem Glanz erstrahlen und für Weihnachtsstimmung mitten in Salzburg sorgen.

Bis dahin heißt es für den sechs Tonnen schweren Riesen: stillstehen und auf seinen großen Auftritt warten.