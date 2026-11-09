i Der Helikopter von Thomas Morgenstern bleibt verschwunden. APA-Images / Franz Neumayr / Franz Neumayr - Pressefoto Neumayr Olympiasieger fassungslos "Es ist Wahnsinn" – 600.000-Euro-Schock für Morgenstern Seit September fehlt von Thomas Morgensterns Hubschrauber jede Spur. Jetzt spricht der dreifache Olympiasieger über den dreisten Diebstahl. Von Newsdesk Heute 09.11.2026, 13:28 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Hubschrauber ist weg, die Täter sind verschwunden und Thomas Morgenstern (40) kann es noch immer nicht fassen. Im September wurde dem ehemaligen Skisprung-Star sein rund 600.000 Euro teurer Heli gestohlen.

Auch Wochen später fehlt von der Maschine jede Spur. Beim Deutschen Sportpresseball in Frankfurt schilderte der dreifache Olympiasieger nun gegenüber der "Bild", wie er den unglaublichen Diebstahl erlebt hat.

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Morgenstern dachte an versteckte Kamera

Alles begann mit einem nächtlichen Anruf vom Flugplatz. Morgenstern und seine Freundin Jennifer Brem schliefen zu diesem Zeitpunkt und ahnten noch nicht, was passiert war. Erst am nächsten Tag wurde klar, dass etwas ganz und gar nicht stimmte.

Doch selbst da konnte der ehemalige ÖSV-Adler die Geschichte kaum glauben. "Das Gefühl war einfach so, wir sind bei 'Verstehen Sie Spaß?'", erzählt Morgenstern.

Gemeinsam mit seiner Partnerin machte er sich auf den Weg zum Flugplatz. Dort hielten die beiden sogar nach versteckten Kameras Ausschau. Sie waren überzeugt, dass sich jemand einen Scherz mit ihnen erlaubte.

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Doch die Auflösung blieb aus. Stattdessen die bittere Gewissheit: Der Hubschrauber war tatsächlich gestohlen worden.

"Wahnsinn, dass das in Europa funktioniert"

"Dann war es halt wirklich Realität. Und die haben wirklich einen Hubschrauber gestohlen", schildert Morgenstern gegenüber der "Bild". Besonders die Dreistigkeit der unbekannten Täter macht den Kärntner sprachlos. "Es ist wirklich Wahnsinn, dass das in Europa funktioniert", sagt der 40-Jährige.

Wie die Diebe den dunkelblauen Hubschrauber mit Breitling-Schriftzug und der Kennung OE-XHK entwenden konnten, ist weiterhin unklar. Auch ob die Täter mit der Maschine weggeflogen sind, steht nicht fest. Die Ermittlungen laufen, konkrete Hinweise gibt es bisher nicht.

Vom Olympiasieger zum Heli-Piloten

Morgenstern zählt zu den erfolgreichsten Skispringern Österreichs. Dreimal holte er Olympia-Gold, dazu kommen acht Weltmeistertitel und drei Gesamtweltcup-Siege. Nach zwei schweren Stürzen beendete er 2014 im Alter von nur 27 Jahren seine Karriere.

Heute sitzt der ehemalige Überflieger selbst am Steuerknüppel. Doch ausgerechnet sein eigener Hubschrauber bleibt seit Wochen spurlos verschwunden.