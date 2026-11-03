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Auch Caleb Williams musste das Unglück ansehen.
Auch Caleb Williams musste das Unglück ansehen.
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Beinahe fatale Folgen

Bei NFL-Hit: Hubschrauber von Feuerwerk getroffen

Beim Monday-Night-Football-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Chicago Bears wäre es beinahe zu einem fatalen Unglück gekommen.
Von Sport Heute
03.11.2026, 08:31
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Dramatische Szenen in Seattle!

Beim Monday-Night-Football-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den sehr starken Chicago Bears um MVP-Favorit Caleb Williams wäre es vor dem Spiel beinahe zu einem fatalen Unglück gekommen.

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Wie bei Sportveranstaltungen in den USA üblich, wurde vor dem Start des Spiels die amerikanische Nationalhymne gespielt. Um das Erlebnis abzurunden, flogen vier Kampfhubschrauber über das Stadion der Seahawks.

Doch genau da passierte es: Als der vierte Helikopter das Lumen Field überflog, wurde der Hubschrauber vom Feuerwerk des Stadions getroffen. Der Helikopter konnte aber zum Glück weiterfliegen und einen Absturz verhindern.

Sportlich war es ein Statement-Sieg der Chicago Bears. Die Mannschaft um Quarterback Caleb Williams ließ dem amtierenden Super-Bowl-Champion Seattle keine Chance und konnte sich souverän mit 34:17 durchsetzen.

red, 03.11.2026, 08:31
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