i Auch Caleb Williams musste das Unglück ansehen. Imago/Screenshot X Beinahe fatale Folgen Bei NFL-Hit: Hubschrauber von Feuerwerk getroffen Beim Monday-Night-Football-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den Chicago Bears wäre es beinahe zu einem fatalen Unglück gekommen. Von Sport Heute 03.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Dramatische Szenen in Seattle!

Beim Monday-Night-Football-Spiel zwischen den Seattle Seahawks und den sehr starken Chicago Bears um MVP-Favorit Caleb Williams wäre es vor dem Spiel beinahe zu einem fatalen Unglück gekommen.

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Wie bei Sportveranstaltungen in den USA üblich, wurde vor dem Start des Spiels die amerikanische Nationalhymne gespielt. Um das Erlebnis abzurunden, flogen vier Kampfhubschrauber über das Stadion der Seahawks.

Doch genau da passierte es: Als der vierte Helikopter das Lumen Field überflog, wurde der Hubschrauber vom Feuerwerk des Stadions getroffen. Der Helikopter konnte aber zum Glück weiterfliegen und einen Absturz verhindern.

Sportlich war es ein Statement-Sieg der Chicago Bears. Die Mannschaft um Quarterback Caleb Williams ließ dem amtierenden Super-Bowl-Champion Seattle keine Chance und konnte sich souverän mit 34:17 durchsetzen.