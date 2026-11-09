i Strandkörbe statt Punschhütten: Hotel Sacher Salzburg eröffnet den Sacher Winterbeach. Hotel Sacher Hotel Sacher überrascht "Winterbeach" statt Adventmarkt in Salzburger City Das Hotel Sacher Salzburg eröffnet mit dem Winterbeach eine außergewöhnliche Alternative zum klassischen Christkindlmarkt an der Salzach. Von Österreich Heute 09.11.2026, 13:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Hotel Sacher Salzburg setzt heuer auf Strandkörbe statt auf einen klassischen Wintermarkt. Auf der Terrasse an der Salzach ist der "Sacher Winterbeach" soeben eröffnet worden.

Bis 3. Jänner 2027 ist er jeweils von Freitag bis Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr geöffnet.

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"Salzburg hat wunderschöne Christkindlmärkte, und wir wollten bewusst etwas anderes machen", sagt Angélique Weinberger, Hoteldirektorin des Hotel Sacher Salzburg.

"Tradition heißt für uns nicht, stehen zu bleiben: Bei uns sitzt man im Strandkorb, mit einem Glas Bollinger und einem Stück Original Sacher-Torte, und schaut auf die winterliche Festung"

Ausgeschenkt werden außerdem "Hot Bubbles", Glühwein und alkoholfreier Punsch.

Dazu kommen eigene Kreationen wie der "Yago Dora", benannt nach dem brasilianischen Surfweltmeister, der mit tropisch-fruchtigen Aromen Sommerfeeling nach Salzburg holt.

Eine herzhafte Besonderheit ist die "Sacher Broth": Die Knochenbrühe hat in der österreichischen Küche lange Tradition und erlebt derzeit auch international ein Comeback. Am Winterbeach wird sie als Alternative zu Glühwein und Punsch angeboten.

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Dazu serviert das Team Gulaschsuppe, Kaiserschmarrn und Sacher-Klassiker wie die Original Sacher-Torte, die bis heute in 34 Arbeitsschritten von Hand gefertigt wird.