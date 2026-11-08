i ? "Carnaval De Luz" Hier kannst du das neue U2-Album schon vorab hören U2 veröffentlichen am Freitag ihr erstes Album mit völlig neuen Songs seit neun Jahren. Fans können "Carnaval De Luz" bereits früher hören. Von Jochen Dobnik 08.11.2026, 09:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neun Jahre mussten U2-Fans auf ein Album mit vollständig neuem Material warten. Am 13. November erscheint nun "Carnaval De Luz", das mittlerweile 16. Studioalbum der irischen Rockband.

Einen Tag vor dem offiziellen Start gibt es in Österreich mehrere Möglichkeiten, die neuen Songs vorab zu hören.

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Am 12. November beginnen um 19 Uhr sogenannte Prelistening-Abende in fünf Plattenläden. Mit dabei sind CD-Monroe in Eisenstadt, Joe’s Vinyl Garage in Villach, Major Babies in Wien, der Musikladen in Salzburg und Vinylcorner in Linz.

Begrenzte Plätze in den Plattenläden

Tickets werden laut Plattenfirma ausschließlich direkt vor Ort vergeben. Es gilt das Prinzip: Wer zuerst kommt, bekommt einen Platz. Da die Kapazitäten begrenzt sind, kann sich ein früheres Erscheinen lohnen.

Ab 22 Uhr dürfen die teilnehmenden Geschäfte das Album bereits verkaufen – damit zwei Stunden vor dem offiziellen Erscheinungstermin um Mitternacht. Erhältlich sein sollen unterschiedliche Vinyl-Ausgaben.

Erstes neues Material seit neun Jahren

"Carnaval De Luz" umfasst zwölf neue Songs und wurde von Jacknife Lee produziert. An den Aufnahmen waren unter anderem Brian Eno, Daniel Lanois, Ryan Tedder und der niederländische DJ Martin Garrix beteiligt.

Das Album erscheint in einem besonderen Jahr für die Band: Bono, The Edge, Adam Clayton und Larry Mullen Jr. feiern 2026 das 50-jährige Bestehen von U2.

Inhaltlich beschäftigen sich die neuen Stücke mit Spiritualität, Freundschaft, Freiheit und dem Umgang mit schwierigen Zeiten. Mit "Silencio" und "The Greatest Show On Earth" sind bereits erste Songs veröffentlicht worden.

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Den Abschluss des Albums bildet "Torn", ein Duett von Bono und Dolly Parton. Nach Angaben von U2 handelt es sich dabei um die letzte aufgenommene Gesangsleistung der Country-Ikone.