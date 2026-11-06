i Prince: Das 20-jährige Jubiläum seines Albums "3121" wird umfangreich gefeiert. NPG Records / The Prince Estate 20 Jahre nach Ersterscheinung Prince: Sein Album "3121" bekommt Jubiläums-Neuauflage Zum 20. Jubiläum erscheint eine erweiterte Edition von Prince’ Album "3121" mit unveröffentlichten Songs und Live-Aufnahmen. Von Jochen Dobnik 06.11.2026, 23:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das 20-jährige Jubiläum des Albums "3121" wird mit einer umfangreichen Neuauflage.

Benannt nach dem Haus in Los Angeles, in dem Prince Partys veranstaltete und Aufnahmen machte, reicht die Bandbreite von dem minimalistischen Funk von "Black Sweat" und den Balladen von "Te Amo Corazón" bis hin zum gitarrenlastigen "Fury" .

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Das Album "3121" , ursprünglich am 21. März 2006 veröffentlicht, war Princes erstes Album, das direkt auf Platz 1 der Billboard 200 einstieg, und sein viertes insgesamt, das die Spitze der Charts erreichte. Davor gelang ihm dies mit "Purple Rain" (1984), "Around the World in a Day" (1985) und "Batman" (1989).

Es markierte einen Wendepunkt in der späteren Schaffensphase des Künstlers und folgte auf das erfolgreiche "Musicology" (2004).

Die Expanded Edition (wird am 11. Dezember veröffentlicht) enthält neben den zwölf Originaltracks auch zehn bislang unveröffentlichte Aufnahmen. Dazu zählen akustische Versionen von "The Word", "Love" und "Te Amo Corazón" sowie Songs wie "Time of Ur Life", "The Streets of Panama" oder "Another Girl".

Das Album und seine Songs wurden mehrfach für den Grammy nominiert.

Live-Konzert und weitere Extras

Ein weiteres Highlight ist das Live-Album "3121 Las Vegas Live", das am 27. November auf 3LPs in Kristallblau und als 2CD-Set zum Record Store Day Black Friday erscheint.

Zu hören sind Songs aus "3121" und "Musicology", dazu Klassiker wie "Purple Rain", "Kiss" oder eine Coverversionen von "Crazy" (Gnarls Barkley).

Zusätzlich wird das Konzert "3121 Las Vegas Concert" ab dem 3. Dezember für kurze Zeit in ausgewählten Kinos in den USA und Kanada gezeigt.

"3121 Expanded Edition" – Tracklist

Disc 1: Original Album

1. 3121 2. Lolita 3. Te Amo Corazón 4. Black Sweat 5. Incense and Candles 6. Love 7. Satisfie 8. Fury 9. The Word 10. Beautiful, Loved and Blessed 11. The Dance 12. Get On the Boat

Disc 2: Additional Vault Recordings

1. Time of Ur Life 2. The Streets of Panama 3. Another Girl 4. The Word (Acoustic) 5. Elixer 6. Glass Cutter 7. Love (Acoustic) 8. Ur’e Such A Tease 9. Te Amo Corazón (Acoustic) 10. Girls In the Band

"3121 Las Vegas Live’" – Tracklist

Disc 1

1. 3121 2. Girls & Boys 3. Satisfied 4. Down By The Riverside 5. Purple Rain 6. Lolita 7. Black Sweat 8. Kiss 9. Shhh 10. Musicology / Prince And The Band 11. Pass The Peas

Disc 2

1. I Never Loved A Man (The Way I Love You) 2. Love Changes 3. Somewhere Over The Rainbow / Nine Million Bicycles (Medley) 4. If I Was Your Girlfriend 5. Pink Cashmere 6. Cream 7. U Got the Look 8. Crazy 9. Get On the Boat 10. Play That Funky Music