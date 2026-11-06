i ? "The Faith Tour" Live-Album, Kinofilm – Fans von George Michael feiern Fast vier Jahrzehnte nach seiner ersten Solo-Welttournee erscheinen restaurierte Live-Aufnahmen von George Michael. Auch ein Kinofilm folgt. Von Jochen Dobnik 06.11.2026, 18:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Stück Popgeschichte kehrt zurück: Seit heute (6. November) ist mit "The Faith Tour" eine Live-Aufnahme von George Michaels erster Welttournee als Solokünstler erhältlich.

Das Konzert wurde 1988 im Palais Omnisports de Paris-Bercy während des europäischen Abschnitts der Tour aufgenommen.

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Die Veröffentlichung umfasst 18 Songs, darunter Klassiker wie "I want your Sex", "Careless Whisper", "Monkey" oder "Father Figure". Auch seine Zeit mit Wham! wird gewürdigt ("I'm Your Man", "Everything She Wants").

Ein weiteres Highlight ist seine Coverversion des Labelle-Hits "Lady Marmelade". Einzig auf "Last Christmas" müssen Fans verzichten.

Für die Neuauflage wurden die ursprünglichen Mehrspuraufnahmen restauriert und neu gemastert. Die drei Schallplatten entstanden im sogenannten Half-Speed-Mastering-Verfahren, das eine besonders genaue Vinyl-Überspielung ermöglichen soll.

Deluxe-Box mit 136-seitigem Bildband

Die umfangreichste Ausgabe erscheint als limitierte Box mit drei LPs und zwei CDs. Das gesamte Konzert ist darin auf beiden Tonträgern enthalten. Dazu kommt ein 136 Seiten starker Bildband mit zahlreichen bisher unveröffentlichten Fotos von George Michaels erster Solo-Tournee.

zVg

"The Faith Tour" erscheint außerdem als reguläre 3LP-Ausgabe, Doppel-CD und Audio-Blu-ray. Zusätzlich werden mehrere limitierte Vinyl-Varianten angeboten.

Konzertfilm kommt ins Kino

Auch auf der großen Leinwand wird der 2016 verstorbene Sänger wieder lebendig. Am 12. November startet "George Michael: The Faith Tour" in den österreichischen Kinos (Cineplexx, Filmcasino). Der Konzertfilm zeigt bislang unveröffentlichte und restaurierte Aufnahmen der Pariser Shows aus dem Jahr 1988.

Ergänzt wird das Programm durch den Kurzfilm "Finding Faith" von Mary McCartney. Darin gibt seltenes Archivmaterial weitere Einblicke in jene Zeit, in der George Michael nach seiner Karriere mit Wham! endgültig als Solostar durchstartete.