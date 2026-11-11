i Ebenau-Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP) wollte freiwillig auf zehn Prozent seines Gehalts verzichten – doch das ist nicht erlaubt. Screenshot Google Maps, Fotograf Größinger M. (Homepage Gemeinde Ebenau) Gemeinde hat kein Geld mehr Bürgermeister will sein Gehalt kürzen – es ist verboten Weil seiner Gemeinde das Geld fehlt, wollte ein Salzburger Bürgermeister sein Gehalt freiwillig kürzen. Doch die Gemeindeaufsicht verbietet ihm das. Von Newsdesk Heute 11.11.2026, 12:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich wollte Ebenau-Bürgermeister Johannes Fürstaller (ÖVP) mit gutem Beispiel vorangehen. Weil die Salzburger Gemeinde finanziell unter Druck steht, plante er, auf zehn Prozent seines Gehalts zu verzichten. Doch die Gemeindeaufsicht machte ihm einen Strich durch die Rechnung, wie der "ORF" berichtet.

Der Ortschef wollte mit dem freiwilligen Verzicht zumindest ein symbolisches Zeichen setzen. "Das ist doch ein Tropfen auf den heißen Stein und wir sprechen hier von 6.000 Euro. Mir ist es hier nur darum gegangen ein Zeichen zu setzen", erklärt Fürstaller.

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Kaum noch Möglichkeiten zum Sparen

Die finanziellen Reserven der Gemeinde sind erschöpft, weitere Einsparungen kaum möglich. "Es gibt keine Position mehr, wo man spart, ohne dass man die Pflichtaufgabe dann nicht mehr erfüllt oder vertragsbrüchig ist oder gegen Gesetze verstoße."

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Ebenau gehört zu den sieben Salzburger Gemeinden, die ihre laufenden Ausgaben nicht mehr ohne Hilfe des Landes finanzieren können. Dazu zählen etwa Kosten für Kindergärten, Personal und Müllabfuhr.

Der geplante Gehaltsverzicht scheitert am Bezügegesetz. Dieses regelt die Einkommen der Bürgermeister nach Gemeindegröße. In Orten mit weniger als 2.000 Einwohnern liegt der monatliche Bruttobezug bei rund 6.000 Euro. Ebenau zählt etwa 1.500 Einwohner.