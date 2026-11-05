i OÖVP-Landegeschäftsführer Florian Hiegelsberger präsentierte die neue Kampagne. OÖVP/Johann Wiesinger "Wollen Leben besser machen" Arbeit, Familie, Gesundheit – ÖVP geht in Offensive Rund ein Jahr vor der oberösterreichischen Landtagswahl laufen sich die Parteien langsam warm. Die ÖVP stellt den Alltag der Menschen ins Zentrum. Von Nicolas Kubrak 05.11.2026, 12:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auch wenn es noch keinen offiziellen Termin für die Landtagswahl in Oberösterreich gibt, ist davon auszugehen, dass diese im Herbst 2027 stattfindet. Der ehestmögliche reguläre Wahltermin ist der Sonntag vier Wochen vor Ende der Legislaturperiode – also der 26. September.

Blau und Schwarz kämpfen um Chefsessel

Die Landtagswahl dürfte zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ werden. Aktuelle Umfragen deuten darauf hin, dass die Schwarzen nach der Steiermark ein weiteres ihrer Kernbundesländer an die Blauen verlieren könnten. Für die ÖVP wäre das ein besonders schmerzhafter Machtverlust: Seit Gründung der Zweiten Republik stellt sie in Oberösterreich ununterbrochen den Landeshauptmann. Seit 2017 heißt dieser Thomas Stelzer.

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ÖVP startet neue Kampagne

Angesichts des engen Rennens setzt die Volkspartei auf das Motto "hart arbeiten". Mit der Kampagne "OÖ tut was" will man konkrete Entscheidungen, Investitionen und Verbesserungen für die Menschen in Oberösterreich in den Mittelpunkt stellen. Im Fokus stehen die Bereiche Arbeitsplätze, Familien und Gesundheit.

"Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten erwarten sich die Menschen zu Recht eine Politik, die Entscheidungen trifft und handelt. Genau dafür stehen Landeshauptmann Thomas Stelzer und die Oberösterreichische Volkspartei. Mit 'OÖ tut was' zeigen wir, was in unserem Land konkret umgesetzt wird", erklärt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger im "Heute"-Gespräch.

Offensive in Gesundheit, Familie & Co.

Die LH-Partei will sich auf jene Themen fokussieren, die für die Zukunft des Landes und den Alltag der Menschen entscheidend sind. Oberösterreich soll die erste Adresse für die Arbeitsplätze der Zukunft sein. Gleichzeitig will die OÖVP Familien Heimat geben und Kindern die besten Chancen eröffnen. Dritter Schwerpunkt ist eine verlässliche und moderne Gesundheitsversorgung in allen Regionen.

Mit konkreten Projekten will die OÖVP ihren politischen Gestaltungswillen unter Beweis stellen. Gesundheit: Die MRT-Offensive mit neuen Geräten in Kirchdorf, Grieskirchen und Freistadt und der Notarzthubschrauber in Suben, der jetzt rund um die Uhr im Einsatz ist, versprechen bessere Gesundheitsversorgung in den Regionen.

Kasberg: Mit der Übernahme bleibt das Familienskigebiet im Almtal erhalten. Kinder und Schulen können weiterhin daheim Skifahren lernen.

Kinderland Nr. 1: Investitionen von über einer Milliarde Euro sind derzeit im Bau- und Finanzierungsprogramm des Landes enthalten. Damit geht der Weg zum Kinderland Nr. 1 weiter.

Flughafen: Nach der Übernahme des 50-Prozent-Anteils der Stadt Linz am Flughafen wird Oberösterreich den Flughafen weiterentwickeln und damit den Standort stärken.

Die Bilder des Tages i ?

Hiegelsberger bringt die Strategie seiner Partei auf den Punkt: "Ob neue Arbeitsplätze, bessere Kinderbetreuung oder gute medizinische Versorgung: Entscheidend ist, was bei den Menschen ankommt. Unser Anspruch ist, das Leben der Menschen in Oberösterreich besser zu machen. Dafür wird unter Landeshauptmann Thomas Stelzer gearbeitet. Und genau diese Arbeit machen wir sichtbar."