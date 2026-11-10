i Die Betrüger gaben sich als Bürgermeister aus (Symbolbild). iStock "Da stimmt was nicht" 750 Euro gefordert! Mail kam direkt vom Bürgermeister Betrüger wollten eine Salzburger Gemeinde um 750 Euro bringen. Dafür gaben sie sich als Bürgermeister aus. Ein Mitarbeiter durchschaute die Masche. Von Österreich Heute 10.11.2026, 11:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Täter hatten sich offenbar gut vorbereitet. Thomas Ehinger, der Amtsleiter der Gemeinde Anthering im Salzburger Flachgau, erhielt eine E-Mail von einer Adresse, die angeblich seinem Bürgermeister gehörte. Die Nachricht war persönlich an ihn gerichtet und in fehlerfreiem Deutsch verfasst.

"Es hat so ausgesehen, als würde der Bürgermeister schreiben", schildert der Amtsleiter im ORF. Zunächst hatte er deshalb keinen Verdacht.

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Plötzlich sollte er 750 Euro ausgeben

Dann kam eine ungewöhnliche Aufforderung: Der Amtsleiter sollte fünf Paysafe-Karten im Gesamtwert von 750 Euro kaufen, das berichtet der ORF. Anschließend sollte er die Einlösecodes fotografieren und per E-Mail übermitteln.

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Genau diese Forderung machte Ehinger stutzig. "Unüblich, noch dazu fünf Stück. Da stimmt jetzt irgendwas nicht", dachte sich der Gemeindemitarbeiter. Er brach den E-Mail-Austausch daraufhin sofort ab. Die Betrüger gingen leer aus.

Polizei ermittelt nach Betrugsversuch

Nach dem Vorfall wurde die Polizei eingeschaltet. Auch die Mitarbeiter des Gemeindeamts sowie andere Gemeinden wurden vor der Betrugsmasche gewarnt.

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IT-Spezialisten der Polizeiinspektion Bergheim haben die Ermittlungen aufgenommen, so der ORF. Wer hinter den gefälschten Nachrichten steckt, ist derzeit nicht bekannt.

So funktioniert die Masche mit den Wertkarten

Der Fall zeigt, wie Betrüger versuchen, mit vermeintlich vertrauten Absendern an Geld zu kommen. Statt eine direkte Überweisung zu verlangen, forderten die Unbekannten den Kauf von Wertkarten und die Übermittlung der dazugehörigen Einlösecodes.

Für Betroffene ist deshalb besondere Vorsicht geboten: Auch eine fehlerfrei formulierte E-Mail mit persönlicher Anrede muss nicht tatsächlich vom angegebenen Absender stammen. Vor allem bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen empfiehlt es sich, direkt beim vermeintlichen Auftraggeber nachzufragen.