750 Euro gefordert! Mail kam direkt vom Bürgermeister

Die Täter hatten sich offenbar gut vorbereitet. Thomas Ehinger, der Amtsleiter der Gemeinde Anthering im Salzburger Flachgau, erhielt eine E-Mail von einer Adresse, die angeblich seinem Bürgermeister gehörte. Die Nachricht war persönlich an ihn gerichtet und in fehlerfreiem Deutsch verfasst.
"Es hat so ausgesehen, als würde der Bürgermeister schreiben", schildert der Amtsleiter im ORF. Zunächst hatte er deshalb keinen Verdacht.
Dann kam eine ungewöhnliche Aufforderung: Der Amtsleiter sollte fünf Paysafe-Karten im Gesamtwert von 750 Euro kaufen, das berichtet der ORF. Anschließend sollte er die Einlösecodes fotografieren und per E-Mail übermitteln.
Genau diese Forderung machte Ehinger stutzig. "Unüblich, noch dazu fünf Stück. Da stimmt jetzt irgendwas nicht", dachte sich der Gemeindemitarbeiter. Er brach den E-Mail-Austausch daraufhin sofort ab. Die Betrüger gingen leer aus.
Nach dem Vorfall wurde die Polizei eingeschaltet. Auch die Mitarbeiter des Gemeindeamts sowie andere Gemeinden wurden vor der Betrugsmasche gewarnt.
IT-Spezialisten der Polizeiinspektion Bergheim haben die Ermittlungen aufgenommen, so der ORF. Wer hinter den gefälschten Nachrichten steckt, ist derzeit nicht bekannt.
Der Fall zeigt, wie Betrüger versuchen, mit vermeintlich vertrauten Absendern an Geld zu kommen. Statt eine direkte Überweisung zu verlangen, forderten die Unbekannten den Kauf von Wertkarten und die Übermittlung der dazugehörigen Einlösecodes.
Für Betroffene ist deshalb besondere Vorsicht geboten: Auch eine fehlerfrei formulierte E-Mail mit persönlicher Anrede muss nicht tatsächlich vom angegebenen Absender stammen. Vor allem bei ungewöhnlichen Zahlungsaufforderungen empfiehlt es sich, direkt beim vermeintlichen Auftraggeber nachzufragen.