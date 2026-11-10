i Der Polizeieinsatz nach der tödlichen Schussabgabe FMT Notwehr oder Mord? Einbrecher erschossen – der Schütze geht jetzt frei Ein Mann schießt auf einen flüchtenden Einbrecher und tötet ihn. Vor Gericht spricht er von Notwehr. Nun ist eine endgültige Entscheidung gefallen. Von Österreich Heute 10.11.2026, 13:27 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Schuss auf einen Einbrecher im Salzburger Stadtteil Gnigl beschäftigte monatelang die Justiz. Ein damals 66-Jähriger hatte einen 32-jährigen Ungarn erschossen, der in sein Haus eingebrochen war – wir berichteten.

Im Mai wurde der Salzburger von Geschworenen vom Mordvorwurf freigesprochen. Die Staatsanwaltschaft wollte das Urteil jedoch nicht akzeptieren und ging dagegen vor. Jetzt steht fest: Der Freispruch ist rechtskräftig, berichtet der ORF.

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Schuss traf Einbrecher am Hinterkopf

Der Fall hatte für Aufsehen gesorgt, weil der Einbrecher bereits auf der Flucht gewesen sein soll, als der Salzburger schoss. Die Kugel traf den 32-Jährigen aus mehreren Metern Entfernung am Hinterkopf. Der Mann starb.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Schützen deshalb Mord vor. Der Angeklagte erklärte vor Gericht hingegen, er habe sich bedroht gefühlt. Er sei davon ausgegangen, dass der Einbrecher ihn mit einem Messer angreifen wollte.

Die Geschworenen folgten der Notwehrargumentation der Verteidigung. Sie sprachen den Salzburger einstimmig vom Mordvorwurf frei. Auch in den weiteren Anklagepunkten wurde er freigesprochen.

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Höchstgericht bestätigt Freispruch

Die Staatsanwaltschaft machte nach dem Prozess Verfahrensfehler geltend. Unter anderem seien den Geschworenen die falschen Fragen gestellt worden.

Der Oberste Gerichtshof (OGH) sah das anders. Er stellte fest, dass das Verfahren rechtmäßig abgelaufen war. Damit bleibt der Freispruch bestehen und der Fall ist endgültig abgeschlossen. Laut seinem Verteidiger Kurt Jelinek ist der mittlerweile 67-Jährige über die Entscheidung sehr erleichtert.

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Darf der Mann wieder Waffen besitzen?

Offen ist allerdings, ob der Salzburger künftig wieder eine Waffe besitzen darf. Nach den tödlichen Schüssen war ihm seine Pistole abgenommen worden. Weil er die Waffe zurückhaben wollte, um sich nach eigenen Angaben erneut vor Einbrechern schützen zu können, war er vor dem ersten Prozess in Untersuchungshaft genommen worden.