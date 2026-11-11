Mordopfer auf Urlaub – Täter kassiert acht Jahre Haft

Ein Mordplan, ein Messer und ein Opfer, das gar nicht da war! Ein ungewöhnlicher Fall beschäftigte das Gericht in Salzburg. Ein 44-jähriger Iraner soll im April seinen Vermieter töten haben wollen. Doch als er bei dessen Arbeitsplatz auftauchte, stand er vor verschlossenen Türen – der Vermieter war auf Urlaub.
Stattdessen ging der Mann selbst zur Polizei und gestand einen Mordplan. Er habe zuerst seinen Vermieter und anschließend sich selbst erstechen wollen.
Hintergrund der Tat sollen finanzielle Probleme gewesen sein. Der 44-Jährige schuldete seinem Vermieter mehrere Monatsmieten sowie zusätzlich geliehenes Geld. Der Vermieter wollte ihn deshalb offenbar aus der Wohnung haben.
Die Situation spitzte sich zu. Laut Anklage soll der Mann seinen Vermieter zweimal bedroht haben. Schließlich soll er mit einem Messer zu dessen Arbeitsplatz in der Stadt Salzburg gegangen sein. Doch die Firma war geschlossen, der Vermieter verreist.
Vor Gericht präsentierte der Angeklagte dann eine völlig andere Version der Ereignisse. Den Mordplan habe er nur erfunden, erklärte er. Nach dem Verlust seiner Wohnung habe er dringend Hilfe und einen Schlafplatz gebraucht. Deshalb sei er zur Polizei gegangen und habe die Geschichte erzählt Auch das Messer habe er erst später mitgenommen, behauptete der 44-Jährige laut dem ORF.
Das Gericht glaubte seiner Darstellung offenbar nicht und verurteilte ihn wegen versuchten Mordes zu acht Jahren Haft. Dabei kam eine außerordentliche Strafmilderung zur Anwendung. Normalerweise liegt die Mindeststrafe für versuchten Mord bei zehn Jahren. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.