i Der Labrador stürzte am Stoakarlweg rund 60 Meter ab. Bergrettung Saalfelden Einsatz mit Happy End Labrador stürzt 60 Meter in steile Felsrinne ab Dramatischer Einsatz in Saalfelden (Salzburg): Labrador Henk stürzte bis zu 60 Meter in eine Felsrinne. Vier Bergretter rückten zur Rettung aus. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 08:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment für einen Hundebesitzer am Mittwochvormittag (11. November) in Saalfelden! Sein Labrador Henk stürzte am Stoakarlweg auf rund 1.380 Metern Seehöhe in eine steile Felsrinne. Der Vierbeiner fiel dabei rund 50 bis 60 Meter in die Tiefe und überschlug sich mehrmals.

Das Unglück passierte an einer ausgesetzten, mit Seilen gesicherten Stelle. Der besorgte Besitzer alarmierte sofort die Bergrettung und kletterte anschließend selbst zu seinem verletzten Hund hinunter.

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Bergretter seilten Hund und Herrchen ab

Vier Bergretter der Ortsstelle Saalfelden machten sich auf den Weg zur Unfallstelle und seilten sich zu den beiden ab. Weil Henk trotz seiner Verletzungen noch selbst gehen konnte, verzichteten die Einsatzkräfte auf einen aufwändigen Abtransport mit einer Gebirgstrage.

Stattdessen wurden der Labrador und sein Herrchen über mehrere steile Felsstufen abgeseilt. Anschließend begleiteten die Bergretter die beiden durch unwegsames Gelände bis zu einem Forstweg.

Tierärztin wartete bereits auf Henk

Dort wartete bereits eine verständigte Tierärztin auf den verletzten Vierbeiner. Sie versorgte Henk noch vor Ort und nahm ihn anschließend zur weiteren Behandlung mit in ihre Praxis.

Wie schwer sich der Labrador bei seinem Absturz tatsächlich verletzt hat, ist nicht bekannt. Fest steht: Trotz des Sturzes aus bis zu 60 Metern Höhe konnte Henk den schwierigen Abstieg mit Unterstützung der Bergretter bewältigen.