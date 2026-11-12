Lebenshilfe-Klient am Arbeitsweg spurlos verschwunden

Große Sorge um Stefan Wintersteller! Der 36-Jährige wird im Salzburger Pinzgau vermisst. Wie die Lebenshilfe Salzburg und die Caritas Salzburg auf Facebook mitteilen, ist der Mann nicht an seiner Arbeitsstelle, der Lebenshilfe-Werkstätte in Zell am See, angekommen.
Wintersteller wohnt im Caritasdorf St. Anton. Laut dem Vermisstenaufruf der Lebenshilfe fehlt von ihm seit Montag, dem 9. November, jede Spur. Die Caritas gibt hingegen an, dass er am 10. November nicht an seinem Arbeitsplatz angekommen sei.
Der 36-Jährige ist 1,65 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille. Zuletzt soll er mit einer auffälligen gelben Jacke und einem weißen Kapuzenpulli unterwegs gewesen sein. Besonders besorgniserregend: Stefan Wintersteller ist nonverbal, kann sich also nicht durch gesprochene Sprache verständigen. Außerdem kann er weder lesen noch schreiben.
Die Lebenshilfe und die Caritas hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden.
Ein wichtiges Detail könnte bei der Suche helfen: In seinem Rucksack befinden sich seine Kontaktdaten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 133 entgegen.