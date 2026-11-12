i In Salzburg wird ein Klient der Lebenshilfe vermisst. Montage: iStock, Caritas Große Sorge um Stefan (36) Lebenshilfe-Klient am Arbeitsweg spurlos verschwunden Seit Montag wird ein 36-jähriger Mann aus Salzburg vermisst. Er kam nicht an seiner Arbeitsstelle in Zell am See an. Nun wird um Hinweise gebeten. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 08:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Große Sorge um Stefan Wintersteller! Der 36-Jährige wird im Salzburger Pinzgau vermisst. Wie die Lebenshilfe Salzburg und die Caritas Salzburg auf Facebook mitteilen, ist der Mann nicht an seiner Arbeitsstelle, der Lebenshilfe-Werkstätte in Zell am See, angekommen.

Wintersteller wohnt im Caritasdorf St. Anton. Laut dem Vermisstenaufruf der Lebenshilfe fehlt von ihm seit Montag, dem 9. November, jede Spur. Die Caritas gibt hingegen an, dass er am 10. November nicht an seinem Arbeitsplatz angekommen sei.

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Vermisster trug auffällige gelbe Jacke

Der 36-Jährige ist 1,65 Meter groß, hat braune Haare und trägt eine Brille. Zuletzt soll er mit einer auffälligen gelben Jacke und einem weißen Kapuzenpulli unterwegs gewesen sein. Besonders besorgniserregend: Stefan Wintersteller ist nonverbal, kann sich also nicht durch gesprochene Sprache verständigen. Außerdem kann er weder lesen noch schreiben.

Die Lebenshilfe und die Caritas hoffen nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Wer den Vermissten gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich umgehend bei der Polizei melden.

Ein wichtiges Detail könnte bei der Suche helfen: In seinem Rucksack befinden sich seine Kontaktdaten. Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 133 entgegen.