i Seit 9. November fehlt von Stefan Wintersteller (38) jede Spur LPD Salzburg, Caritas Polizei bittet um Mithilfe Lebenshilfe-Klient vermisst – es gibt erste heiße Spur Seit 9. November fehlt von Stefan Wintersteller (38) jede Spur. Jetzt gibt es einen ersten Hinweis auf den Aufenthaltsort des Salzburgers. Von Newsdesk Heute 12.11.2026, 09:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Seit 9. November wird der 38-jährige Stefan Wintersteller aus Salzburg vermisst. Der Mann mit Down-Syndrom und Autismus war auf dem Weg zur Behindertenwerkstätte der Lebenshilfe in Zell am See, kam dort aber nie an. Jetzt gibt es eine erste konkrete Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Der 38-Jährige brach von Bruck an der Glocknerstraße zu seiner gewohnten Fahrt auf. Er ist regelmäßig mit öffentlichen Verkehrsmitteln, vor allem mit Bus und Zug, unterwegs. Doch an diesem Tag verlor sich seine Spur.

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Vermisster am Hauptbahnhof Salzburg gesehen

Wie die Polizei nun bekannt gibt, wurde Stefan Wintersteller am 9. November kurz vor 11 Uhr am Salzburger Hauptbahnhof gesehen. Damit gibt es erstmals einen konkreten Hinweis darauf, wohin der 38-Jährige nach seinem Verschwinden gefahren sein könnte.

Die Ermittler schließen nicht aus, dass Wintersteller in einem Bus oder Zug sitzen geblieben und über sein eigentliches Ziel hinausgefahren ist. Wo er sich derzeit aufhält, ist weiterhin unklar.

Polizei veröffentlicht Beschreibung

Stefan Wintersteller trägt laut Polizei eine gelbe Jacke und eine Brille. Die Polizei hat auch Fotos des Vermissten veröffentlicht. Wichtig: Die gelbe Jacke wurde auf einem der Fahndungsbilder mithilfe künstlicher Intelligenz dargestellt.

Die Fahndung läuft mittlerweile österreichweit. Auch die Landeskriminalämter in den anderen Bundesländern wurden informiert.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Wer Stefan Wintersteller gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, soll sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle sowie die Polizeiinspektion Bruck an der Glocknerstraße unter 059133 5172100 entgegen.

Besonders wichtig sind Beobachtungen in Zügen und Bussen. Denn die Polizei hält es für denkbar, dass der 38-Jährige seine Fahrt über Salzburg hinaus fortgesetzt hat.

Der Vermisste lebt im Caritasdorf St. Anton, ist rund 1,65 Meter groß und hat braune Haare. Er kann sich nicht durch gesprochene Sprache verständigen und weder lesen noch schreiben. Laut dem bisherigen Vermisstenaufruf soll er auch einen weißen Kapuzenpulli tragen. In seinem Rucksack befinden sich seine Kontaktdaten.