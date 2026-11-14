i Tödliches Unglück in Berlin-Tiergarten: Ein Kind starb nach einem Sturz vor einen Bus noch an der Unfallstelle. iStock / Getty Images / Pawel Kaliszewski Mutter unter Schock Tragödie in Berlin – Kind von Bus überrollt und getötet Ein Kind stürzte in Berlin mit dem Fahrrad auf die Straße und wurde von einem Bus überrollt. Die Mutter wurde verletzt. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Samstagnachmittag in Berlin ereignet. Ein Kind stürzte mit seinem Fahrrad auf die Fahrbahn und wurde anschließend von einem fahrenden Bus überrollt.

Jede Hilfe kam zu spät, das Kind starb noch an der Unfallstelle. Auch die Mutter wurde bei dem Unglück verletzt.

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Hier bekommst du Hilfe In einer akuten Krisen- oder Schocksituation nach einem Todesfall gibt es in Österreich sofortige Unterstützung bei professionellen Hotlines. Diese sind anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Telefonseelsorge: Wähle österreichweit den Notruf 142. Du erreichst hier Tag und Nacht einfühlsame Ansprechpartner, die dir in der Krise zuhören und helfen.

Ö3-Kummernummer: Erreichbar von 16 bis 24 Uhr unter 116 123.

Rat auf Draht: Wenn Kinder oder Jugendliche betroffen sind, ist die Nummer 147 jederzeit erreichbar. Wenn du langfristige Hilfe bei der Trauerbewältigung oder jemanden zum Reden suchst, bieten folgende Stellen in ganz Österreich Unterstützung an: Dachverband Hospiz Österreich, die Plattform Tod und Trauer, die Caritas Trauerbegleitung.

Der Unfall passierte am 14. November gegen 17 Uhr auf der Potsdamer Straße im Berliner Stadtteil Tiergarten. Das Kind war gemeinsam mit seiner Mutter mit dem Fahrrad unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache verlor es die Kontrolle und stürzte auf die Straße. Dort wurde es von einem Bus erfasst.

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Wie die Polizei mitteilte, erlitt das Kind tödliche Verletzungen. Zum Alter und Geschlecht des Opfers gab es zunächst keine Angaben. Die Mutter wurde ebenfalls verletzt und medizinisch versorgt. Sie stand nach dem Unglück unter Schock.

Potsdamer Straße gesperrt

Nach dem Unfall sperrte die Polizei die Potsdamer Straße in beide Fahrtrichtungen. Gegen 18 Uhr waren die Einsatzmaßnahmen noch im Gange.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen. Die Informationen stammen von der Deutschen Presse-Agentur (dpa).