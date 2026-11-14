i Österreich und acht weitere EU-Staaten fordern strengere Regeln beim Familiennachzug. Bestgreenscreen Auch Österreich macht Druck Neun EU-Staaten fordern strengeren Familiennachzug Österreich und acht weitere EU-Staaten fordern strengere Regeln beim Familiennachzug. Grund ist die Belastung öffentlicher Einrichtungen. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 16:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Beim Familiennachzug von Flüchtlingen wollen Österreich und acht weitere EU-Länder die Regeln verschärfen. In einem gemeinsamen Schreiben an die EU-Kommission verlangen sie mehr Möglichkeiten, die Zuwanderung von Familienangehörigen einzuschränken.

Unterstützung bekommt Österreich dabei von Italien, den Niederlanden, Polen, Tschechien, Griechenland, Finnland, Bulgarien und Luxemburg. Die neun Staaten sehen vor allem Schulen und öffentliche Einrichtungen durch den Familiennachzug stark gefordert.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Schulen und Kindergärten belastet

Besonders in Ballungsräumen sei die Situation angespannt. Viele Schulen hätten Kinder aufnehmen müssen, denen teilweise die nötige schulische Vorbildung fehle. Gleichzeitig würden auch Kindergärten, das Gesundheitswesen, der Wohnungsmarkt und der Arbeitsmarkt unter Druck stehen.

Einige Staaten hätten deshalb bereits auf eigene Faust Einschränkungen eingeführt. Nun soll die EU nachziehen. Die unterzeichnenden Minister fordern eine Überarbeitung der bestehenden Richtlinie, damit strengere Maßnahmen künftig auf einer gemeinsamen rechtlichen Grundlage möglich sind.

Die Bilder des Tages i ?

Derzeit dürfen grundsätzlich Ehepartner und minderjährige Kinder von Flüchtlingen nachkommen, sofern keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung besteht.

Nur 314 Plätze in Österreich

Österreich hatte den Familiennachzug für gut ein Jahr weitgehend gestoppt. Nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen gab es Ausnahmen. Begründet wurde der Schritt mit der Belastung des Bildungs- und Sozialsystems.

Inzwischen wurde der Stopp durch eine Kontingentregelung ersetzt. Für das laufende und das kommende Jahr sind zusammen nur 314 Plätze vorgesehen.

Rechtlich ist die Vorgehensweise allerdings weiterhin umstritten. Weder die frühere Aussetzung noch das neue Kontingentmodell sind bisher abschließend gerichtlich geklärt.