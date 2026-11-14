Startseite Nachrichten Politik
Österreich und acht weitere EU-Länder fordern strengere Regeln beim Familiennachzug.
Österreich und acht weitere EU-Länder fordern strengere Regeln beim Familiennachzug.
IMAGO/Michael Gstettenbauer
Brief an Migrationskommissar

Familiennachzug – Österreich fordert härtere Regeln

Österreich und acht EU-Staaten fordern gemeinsam strengere Regeln für den Familiennachzug. Dafür soll die EU ihre Vorschriften ändern.
Von Heute Politik
14.11.2026, 12:14
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Schulen, Kindergärten und das Gesundheitssystem stehen nach Ansicht mehrerer europäischer Regierungen durch Zuwanderung zunehmend unter Druck. Neun EU-Staaten wollen deshalb beim Familiennachzug von Flüchtlingen strengere Regeln durchsetzen.

Neue Asyl-Quote geplant – doch jetzt droht EU-Verfahren

Österreich hat sich dafür mit acht weiteren Ländern zusammengeschlossen. In einem gemeinsamen Schreiben an EU-Migrationskommissar Magnus Brunner verlangen die zuständigen Minister eine Überarbeitung der geltenden EU-Richtlinie. Der Brief wurde am Freitag verschickt und liegt der APA vor.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Diese neun Länder machen Druck

Neben Österreich beteiligen sich Italien, die Niederlande, Polen, Tschechien, Griechenland, Finnland, Bulgarien und Luxemburg an der Initiative.

Die Minister argumentieren, dass viele europäische Staaten bereits zahlreiche Menschen aufgenommen hätten. Durch den Nachzug von Familienangehörigen seien weitere Herausforderungen entstanden.

Besonders betroffen seien demnach Schulen in größeren Städten. Dort müssten zahlreiche Kinder unterrichtet werden, die teilweise ohne entsprechende schulische Vorkenntnisse ins Land gekommen seien. Doch nicht nur im Bildungsbereich sehen die Unterzeichner Probleme. Auch Kindergärten, der Wohnungsmarkt, das Gesundheitswesen und der Arbeitsmarkt seien zunehmend belastet.

EU soll Familiennachzug stärker einschränken

Einige Mitgliedstaaten haben bereits eigene Maßnahmen beschlossen, um die Familienzusammenführung zu begrenzen. Aus Sicht der neun Minister reicht das allerdings nicht aus. Sie sprechen sich für eine gemeinsame europäische Lösung aus, die langfristig Bestand haben soll.

Dafür müsse die bestehende EU-Richtlinie angepasst werden. Ziel seien einheitliche Regeln, die den Mitgliedstaaten rechtlich mehr Möglichkeiten für Einschränkungen beim Familiennachzug geben.

Derzeit sieht das EU-Recht grundsätzlich vor, dass anerkannte Flüchtlinge ihre engsten Familienangehörigen nachholen dürfen. Dazu zählen insbesondere Ehepartner und minderjährige Kinder. Voraussetzung ist unter anderem, dass von der betreffenden Person keine Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgeht.

Österreich hat Familiennachzug bereits gestoppt

Österreich hat in diesem Bereich schon Maßnahmen gesetzt. Die Familienzusammenführung wurde zuletzt für etwas mehr als ein Jahr weitgehend ausgesetzt.

Die Bundesregierung begründete den Schritt mit der starken Belastung des Bildungs- und Sozialsystems. Ausnahmen waren nur in besonders berücksichtigungswürdigen Fällen vorgesehen.

Mittlerweile gilt statt des weitgehenden Stopps ein Kontingentmodell. Für das laufende und das kommende Jahr stehen insgesamt lediglich 314 Plätze zur Verfügung.

Auch interessant

Neue Asyl-Quote geplant – doch jetzt droht EU-Verfahren
Migrations-Wende um Österreich – EU lässt aufhorchen
94 Prozent weniger! Familiennachzug bricht massiv ein

Rechtliche Fragen weiter offen

Ob die österreichischen Einschränkungen rechtlich zulässig sind, ist allerdings noch nicht abschließend geklärt. Sowohl der zwischenzeitliche Stopp des Familiennachzugs als auch die spätere Umstellung auf feste Kontingente sind umstritten. Eine endgültige gerichtliche Klärung steht noch aus.

Genau deshalb drängen Österreich und die acht anderen Staaten nun auf Änderungen auf EU-Ebene. Mit einer überarbeiteten Richtlinie sollen strengere nationale Regelungen künftig auf eine gemeinsame rechtliche Grundlage gestellt werden.

pol, 14.11.2026, 12:14
Mehr zum Thema
Magnus Brunner EU Familiennachzug Migration

Weiterlesen

Weitere Storys
Österreich
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote