i ZiB2-Studio wird zum Klassenzimmer: Morderator Armin Wolf griff zur Kreide und löste eine mathematische Gleichung. Screenshot / ORF ZiB2 wird zum Klassenzimmer Wolf rechnet vor – Mathe-Stunde für Bildungsminister Nur 27 Prozent der 14-Jährigen schaffen die Standards in Deutsch und Mathe. In der ZiB2 befragte Armin Wolf den Minister und griff selbst zur Kreide. Von Heute Politik 13.11.2026, 21:33 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreichs Schüler haben bei der Bildungsstandard-Überprüfung schlecht abgeschnitten. Nur 27 Prozent der Jugendlichen in der achten Schulstufe erreichen die vorgegebenen Standards in Deutsch und Mathematik.

Das bedeutet im Umkehrschluss: Fast drei Viertel der 14-Jährigen verfehlen die entsprechenden Lernziele.

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"Besorgniserregende" Ergebnisse

Bildungsminister Christoph Wiederkehr (Neos) musste sich am Dienstagabend in der ZiB2 den Fragen von ORF-Moderator Armin Wolf stellen. Der Minister bezeichnete die Ergebnisse als "besorgniserregend" – "Heute" berichtete.

Im Interview ging es zunächst um die Gründe für die schwachen Leistungen der Jugendlichen. Wiederkehr erklärte, dass Zuwanderung die Ergebnisse nur zum Teil erklären könne. Als weitere Faktoren nannte er Handys und "zu lange Bildschirmzeiten".

Auch die Schulschließungen während der Corona-Pandemie hätten sich auf die Lernentwicklung ausgewirkt.

Lernen Kinder mit Netflix besser?

Deutlich besser schnitten die Schüler hingegen im Fach Englisch ab. Eine mögliche Erklärung: Viele Jugendliche kommen auch außerhalb des Unterrichts regelmäßig mit der Sprache in Kontakt.

Ob beim Anschauen von Serien, beim Gaming oder durch YouTube-Videos – Englisch ist für viele Kinder längst Teil des Alltags. Wolf wollte deshalb wissen, ob es nicht ein Armutszeugnis für das österreichische Bildungssystem sei, wenn Netflix bessere Lernerfolge ermögliche.

Wiederkehr bestätigte, dass Streamingangebote und Videos beim Englischlernen eine Rolle spielen. Gleichzeitig verwies er darauf, dass Englisch mittlerweile bereits in der Volksschule unterrichtet werde.

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Minister nennt Ziel für 2030

Auch bei der Frage nach Verbesserungen ließ Wolf nicht locker. Er wollte vom Bildungsminister wissen, wie viele 14-Jährige am Ende seiner Amtszeit ausreichend lesen und schreiben können sollen.

Eine konkrete Prognose für diesen Zeitpunkt gab Wiederkehr nicht ab. Stattdessen verwies er auf ein europäisch abgestimmtes Ziel.

"Wir haben hier ein Ziel, auch europäisch koordiniert, dass wir bis 2030 die Zahl derjenigen, die die Standards nicht erreichen, auf 15 Prozent senken. Wir sind jetzt ungefähr bei einem Viertel", erklärte Wiederkehr.

Wolf greift plötzlich selbst zur Kreide

Zum Abschluss wurde es in der ZiB2 noch einmal ungewöhnlich. Wolf stellte sich selbst einer Mathematikaufgabe, die zuvor in einem Beitrag über die Schülerleistungen gezeigt worden war: 11 + 5 = a + a + a + 8 + a

Gesucht war die Zahl, die sich hinter dem Buchstaben a verbirgt. Mit den Worten "weil der ORF bekanntlich einen Bildungsauftrag hat", griff Wolf selbst zur Kreide und rechnete die Gleichung vor.

Der ZiB2-Moderator kam auf das richtige Ergebnis: a = 2 und verriet dabei, er selbst habe Lehrer werden wollen.