i Finanzminister Markus Marterbauer. Helnut Graf Neuer Vizekanzler überrascht Hier stimmen sogar 76 % der FPÖ-Wähler Marterbauer zu Finanzminister Markus Marterbauer erhält für seine Aussage zur Arbeit von Asylberechtigten breite Zustimmung. Selbst 76 % der FPÖ-Wähler sind dafür. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 07:48 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) trifft mit seiner Haltung zur Beschäftigung von Asylberechtigten offenbar einen Nerv in der Bevölkerung. Eine aktuelle Umfrage von Peter Hajek Public Opinion Strategies im Auftrag von ATV zeigt: Satte 82 Prozent der Österreicher stimmen seiner Aussage zu, wonach es besser sei, Asylberechtigte in Beschäftigung zu bringen, statt sie ohne Arbeit zu lassen.

Besonders überraschend: Auch unter FPÖ-Wählern findet der Vizekanzler in spe damit eine deutliche Mehrheit. Konkret wurden 500 wahlberechtigte Österreicher zwischen 9. und 12. November 2026 online befragt. Dabei ging es um folgende Aussage von Marterbauer: Es sei ihm "jedenfalls lieber, die Leute sind in Beschäftigung und dadurch integriert, als sie lungern irgendwo herum".

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Drei Viertel der FPÖ-Wähler stimmen zu

Das Ergebnis fällt eindeutig aus: 48 Prozent stimmen dem Finanzminister sehr zu, weitere 34 Prozent eher. Nur zwölf Prozent lehnen seine Aussage ab. Sechs Prozent machten keine Angabe oder waren unentschlossen.

Besonders bemerkenswert ist das Ergebnis unter FPÖ-Wählern. Obwohl die Freiheitlichen in der Asylpolitik einen besonders strengen Kurs vertreten, unterstützen 76 Prozent der befragten FPÖ-Anhänger Marterbauers Aussage. 46 Prozent stimmen sogar sehr zu, weitere 30 Prozent eher. Nur 18 Prozent lehnen sie ab.

Auch ÖVP und SPÖ mit klarer Mehrheit

Bei den anderen Parteien zeigt sich ein ähnliches Bild. Unter ÖVP-Wählern liegt die Zustimmung bei 86 Prozent, bei SPÖ-Wählern sind es 84 Prozent. Mehr als die Hälfte der Anhänger beider Parteien stimmt der Aussage sogar ausdrücklich zu.

i ?

Noch höher fällt die Zustimmung bei den Grünen mit 89 Prozent aus. Unter den befragten NEOS-Wählern unterstützen sogar 100 Prozent die Aussage des Finanzministers. Allerdings sind diese Ergebnisse aufgrund der geringen Zahl an Befragten mit Vorsicht zu betrachten.

Meinungsforscher sieht breiten Konsens

Für Meinungsforscher Peter Hajek zeigen die Ergebnisse, dass es beim Thema Integration durch Arbeit durchaus Gemeinsamkeiten zwischen den politischen Lagern gibt.

"In der Migrationspolitik wird meist darüber gestritten, ob und wie man Zuwanderung begrenzen kann. Dass Integration durch Arbeit selbst bei drei Viertel der FPÖ-Wähler auf Zustimmung stößt, zeigt, dass es in dieser Frage einen breiten gesellschaftlichen Konsens geben könnte", erklärt Hajek.

Die Umfrage zeigt damit vor allem eines: Bei der Frage, ob Asylberechtigte arbeiten und sich dadurch besser integrieren sollen, liegen die Wähler der verschiedenen Parteien deutlich näher beieinander, als es die politischen Debatten oft vermuten lassen.