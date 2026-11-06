i Markus Marterbauer (r.) hat viel Boden auf Herbert Kickl gutgemacht. Helmut Graf "Heute"-Politbarometer Kickl weiter auf Platz 1 – aber Marterbauer rückt nahe Das brandaktuelle "Heute"-Politbarometer ist da! Herbert Kickl liegt weiter an der Spitze. Dahinter folgen nun Markus Marterbauer und Klaudia Tanner. Von Clemens Oistric 06.11.2026, 05:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Blau-Rot-Schwarzes Podest beim brandaktuellen "Heute"-Politbarometer: FPÖ-Chef Herbert Kickl liegt auch im November wieder an der Spitze des Rankings.

Marterbauer mit Senkrecht-Start

Der Abstand zum Zweiten hat sich aber stark verkleinert: Finanzminister Markus Marterbauer – ab 2027 neuer SPÖ-Vizekanzler – hat seit September 11 Saldopunkte gutgemacht und kommt auf 28 Prozent Positiv-Nennungen.

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"Markus Marterbauer pirscht sich nach seiner parteiinternen Ernennung als Nachfolger von Andreas Babler an Herbert Kickl heran. Nicht nur, dass er bei den positiven Nennungen mit dem blauen Parteichef auf Augenhöhe ist, ist er auch der einzige Politiker, der über einen positiven Saldo verfügt", so "Heute"-Meinungsforscher Peter Hajek.

Tanner bereits am Stockerl

Stark verbessert hat sich auch Heeres-Ministerin Klaudia Tanner (VP), die mittlerweile Dritte ist – und zwar vor Bundeskanzler Christian Stocker. Dessen Beliebtheitswerte haben sich nach dem unglücklichen Kinderbetreuungssager vom Sommer wieder stabilisiert. Seit September hat er sich um neun Saldo-Punkte verbessert.

Babler Österreichs unbeliebtester Politiker

Den schlechtesten Saldo-Wert im gesamten Feld weist Andreas Babler (-38) auf – der rote Erfolglos-Vorsitzende fiel in den vergangenen 14 Tagen satten 52 Prozent (ebenfalls Minus-Rekord) der Befragten negativ auf. Ihm schlägt damit sogar größere Ablehnung als Beate Meinl-Reisinger (fiel 44 Prozent schlecht auf) und Herbert Kickl (40 Prozent) entgegen.

„Philip Kucher steigt neu ein – und zwar auf demselben Niveau wie seine Kollegin Eva-Maria Holzleitner.“ Peter Hajek "Heute"-Meinungsforscher

Erstellte die Umfrage: "Heute"-Meinungsforscher Peter Hajek Helmut Graf

Bablers Koordinatorin Schlusslicht

Bablers linke Hand, Michaela Schmidt, hat mit 8 Prozent Positiv- und 15 Prozent Negativnennungen die Rote Laterne. Sie gilt in der Regierung als Ablösekandidatin. Selbiges gilt für Gesundheits-Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig, die derzeit das Chaos um die Grippeimpfungen zu verantworten hat. Auch sie stürzte – ex-aequo mit Neos-Mann Sepp Schellhorn – ins Barometer-Nirvana ab.

Neue SPÖ-Chefs im Mittelfeld

Bleibt die Frage nach der Performance der neuen SPÖ-Chefs. "Philip Kucher steigt neu ein – und zwar auf demselben Niveau wie seine Kollegin Eva-Maria Holzleitner", sagt Demoskop Hajek. Beide liegen im Mittelfeld.

Die Bilder des Tages i ?

Pröll, Zehetner und Miedl stark

Die schwarzen Staatssekretäre konnten seit der letzten "Heute"-Welle deutlich Boden gutmachen und machten deutliche Sprünge nach oben. KI-Staatssekretär Alexander Pröll machte drei Saldo-Punkte gut, hat nun schon gleich viele Positiv-Nennungen wie Ministerin Claudia Bauer.

Auch Barbara Eibinger-Miedl konnte sich durch konsequente Arbeit in klassischen und sozialen Medien um drei Saldopunkte verbessern. Elisabeth Zehetner machte sogar vier gut.