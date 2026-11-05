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Ministerin Bauer im Talk

"Bis auf letzten Cent": Jetzt droht Sozialhilfe-Entzug

Claudia Bauer (VP) meint: "Unser Sozialsystem war viel zu lange ein Magnet." "Heute" erzählte die Ministerin, was die Regierung nun ändert.
Von Clemens Oistric
05.11.2026, 19:13
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Die Bundesregierung schärft mit der Neuregelung der Sozialhilfe massiv nach. Integrationsministerin Claudia Bauer sagte im "Heute"-Interview (in voller Länge als Video oben) zu:

Sozialhilfereform

"Unser Sozialsystem war viel zu lange ein Magnet. Nun zahlt es sich nicht mehr aus, zum Geldkassieren nach Österreich zu kommen."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Asylberechtigte

"Müssen künftig vier Monate warten."

Integrationspflichten

"Die Sprache erlernen, am Arbeitsmarkt integrieren und unsere Regeln und Werte einhalten."

Integrationsverweigerer

"Eine Pflicht wäre zahnlos, wenn es keine Konsequenzen gäbe. Wer sich den Maßnahmen verweigert, bekommt im ersten Schritt 25 Prozent weniger. In der Folge kann die Sozialhilfe von den Ländern bis auf den letzten Cent gestrichen werden."

Heeres-Reform

"Als Zivildienstministerin freue ich mich, dass der Zivildienst sehr attraktiv ist, aber als Bundespolitikerin muss ich das Gesamtsystem im Blick haben. Ich bin immer dafür eingetreten, dass der Zivildienst gleichzeitig mit dem Grundwehrdienst verlängert wird."

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Neues Zukunftsdepot

"Was für die Generationen vor uns der Bausparer war, ist in Zukunft hoffentlich das Zukunftsdepot. Es ist eine großartige Möglichkeit zur Vorsorge für die eigenen Kinder, aber auch um das Thema Finanzbildung stärker in den Fokus zu rücken."

coi, 05.11.2026, 19:13
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