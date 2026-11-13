i Asylwerber dürfen derzeit erst frühestens nach drei Monaten eine reguläre Arbeit in Österreich annehmen. iStock Brisante "Heute"-Umfrage Asyl-Knaller – So denken die Österreicher wirklich Laut aktueller "Heute"-Umfrage ist die Mehrheit der Österreicher dafür, dass Asylwerber ab Tag 1 regulär arbeiten und ins System einzahlen. Von Angela Sellner 13.11.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Asylwerber können in Österreich erst frühestens nach drei Monaten einer angestellten Arbeit nachgehen. Immer häufiger werden Forderungen laut, dass sie ab dem ersten Tag arbeiten und somit ins System einzahlen sollten.

Für "Heute" hat Unique Research erfragt, was die Österreicher davon halten. Die Ergebnisse:

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Mehrheit dafür

Mehr als jeder Zweite (54 Prozent) spricht sich dafür aus, dass Asylwerber, die gerechtfertigt hier sind, sofort arbeiten sollen. 18 Prozent halten zu Beginn nur gemeinnützige Arbeit für besser. Das ist in mehreren Bundesländern (etwa Burgenland, Oberösterreich, Steiermark) bereits Pflicht. Es geht dabei um Tätigkeiten wie etwa die Pflege von Grünanlagen.

Die größten Befürworter des Arbeitens ab Tag eins sind Neos-Wähler (68 Prozent), gefolgt von Anhängern der Freiheitlichen (58 Prozent).

Bei SPÖ-Wählern ist der Anteil derer, die zum Start ausschließlich für gemeinnützige Tätigkeit sind, mit 31 Prozent am höchsten. Am wenigsten halten Neos-Fans davon (sieben Prozent).

Mehr Frauen als Männer

Asylwerbern ab dem ersten Tag zu erlauben, eine reguläre Arbeit aufzunehmen, würden 56 Prozent der befragten Frauen befürworten. 51 Prozent der Männer sind dieser Ansicht.

Nach Altersgruppen betrachtet, ist bei den ab 60-Jährigen die Zustimmung zum Arbeiten ab Tag eins für Flüchtlinge mit 61 Prozent am größten. 16- bis 29-Jährige sind zu 43 Prozent dafür, 30- bis 59-Jährige zu 52 Prozent.

Von den Befragten ohne Matura würden es 55 Prozent für richtig halten, dass Asylwerber sofort arbeiten können. Bei jenen ohne Matura sind 49 Prozent dieser Ansicht.

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"Besser als Herumlungern"

SPÖ-Finanzminister Markus Marterbauer hatte seine Meinung zu dem Thema so ausgedrückt: Ihm sei es "jedenfalls lieber, die Leute sind in Beschäftigung und dadurch integriert, als sie lungern irgendwo herum".

Für diese Aussage erntet er in der von Peter Hajek erhobenen "ATV Frage der Woche" (500 Online-Befragte, 9.–12.11. 2026, max. Schwankungsbreite +/-4,4 %) großen Beifall. 48 Prozent der Befragten stimmen "sehr" und 34 Prozent "eher" zu – insgesamt pflichten Marterbauers Formulierung also 82 Prozent bei.

Neos: 100 % Zustimmung für Marterbauer

Bei den SPÖ-Wählern liegt die Zustimmung bei 84 Prozent. Bei Neos-Anhängern erreicht der rote Finanzminister und designierte Vizekanzler hier etwas, das ihm wohl nicht allzu häufig passiert: 100 Prozent stimmen ihm zu.

Sogar 76 Prozent der FPÖ-Wähler gehen mit der Marterbauer-Aussage konform. In dieser Gruppe ist allerdings auch die Ablehnung mit 18 Prozent vergleichsweise am höchsten.