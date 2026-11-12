i Am 1. Jänner 2027 tritt die neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. APA-Images / Laurin Christl "Heute" kennt die neuen Regeln ID Austria, Strafen – was sich bei FinanzOnline ändert Mit 1. Jänner tritt eine neue FinanzOnline-Verordnung in Kraft. Die ID Austria spielt eine noch wichtigere Rolle, zudem drohen Strafen. Die Details. Von Nicolas Kubrak 12.11.2026, 13:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schon bald gelten österreichweit neue Regeln für FinanzOnline. Wie "Heute" berichtete, tritt am 1. Jänner 2027 eine neue Verordnung in Kraft, die Änderungen bei Steuerangelegenheiten vorsieht.

ID Austria wird Pflicht

Die technischen und organisatorischen Entwicklungen der vergangenen Jahre haben die Regierung dazu veranlasst, die bisherigen Regelungen aus dem Jahr 2006 zu überarbeiten. Ziel ist es, die Bestimmungen rund um FinanzOnline zu vereinfachen und das Steuerverfahren weiter zu digitalisieren.

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Eine der wesentlichsten Änderungen betrifft den Zugang zu FinanzOnline. Grundsätzlich gilt: Die Anmeldung mit ID Austria wird zum Regelfall. Daneben stehen zwei weitere Möglichkeiten zur Verfügung: ein elektronisches Identifizierungsmittel aus einem anderen EU-Staat mit hohem Sicherheitsniveau oder die Zwei-Faktor-Verifizierung mittels Code oder Authentifizierungs-App.

Klassische Zugangsdaten nur noch Ausnahme

Neue klassische Zugangsdaten werden Privatpersonen künftig nur noch in Ausnahmefällen ausgestellt – etwa wenn jemand keine ID Austria erhalten kann oder die Registrierung bzw. Nutzung unzumutbar ist. Sofern keine Ausnahme besteht, sollen bestehende Zugangsdaten von Privatpersonen spätestens mit 1. Oktober 2029 ihre Gültigkeit verlieren.

Neuerungen gibt es auch bei der elektronischen Einbringung von Anbringen. Die Verordnung listet rund 130 Anbringen auf, für die FinanzOnline eigene Funktionen bietet – darunter Einkommensteuer- und Umsatzsteuererklärungen. Diese Funktionen müssen künftig verpflichtend genutzt werden.

700 € Strafe bei falscher Nutzung

Neu ist auch eine sogenannte Mutwillensstrafe: Wer wiederholt die falsche Funktion nutzt, obwohl eine eigene Funktion für das jeweilige Anliegen zur Verfügung steht, muss mit einer Strafe von bis zu 700 Euro rechnen. Damit soll sichergestellt werden, dass die vorgesehenen elektronischen Abläufe korrekt genutzt werden.

Finanzministerium klärt auf

Auf "Heute"-Anfrage stellt das Finanzministerium klar: "Die neue Verordnung bringt für Bürgerinnen und Bürger keine grundlegende Umstellung, sondern fasst vor allem bestehende Bestimmungen zusammen."

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So ist die Zwei-Faktor-Authentifizierung bei der Anmeldung mit herkömmlichen Zugangsdaten bereits seit 1. Oktober 2025 Pflicht. Am einfachsten funktioniere der Einstieg mit ID Austria – eine zusätzliche Authenticator-App ist dafür nicht nötig. Auch die erstmalige Registrierung bei FinanzOnline erfolgt für Privatpersonen grundsätzlich schon jetzt über die ID Austria.

Ausnahmen gebe es, wenn deren Registrierung oder Nutzung nicht möglich oder unzumutbar ist. Für die Arbeitnehmerveranlagung, die meistgenutzte Anwendung der Finanzverwaltung, gilt außerdem: Sie kann weiterhin in Papierform eingereicht werden, so das Finanzministerium.