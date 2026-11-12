i Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer (ÖVP) will Gegengeschäfte für österreichische Unternehmen für den Kauf italienischer Leonardo-Jets an Land ziehen. Helmut Graf, Bundesheer/Daniel Trippolt / Montage "Heute" Hattmannsdorfer in Rom Kampfjet-Deal – Minister will 400 Mio. € für Österreich Österreich kauft zwölf Leonardo-Jets in Italien. Jetzt will Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer Gegengeschäfte um bis zu 400 Mio. Euro sichern. Von Angela Sellner 12.11.2026, 13:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich kauft neue Kampfjets, heimische Firmen sollen kräftig davon profitieren. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) ist deshalb aktuell in Rom. Er will möglichst viele Aufträge des italienischen Rüstungsgiganten Leonardo nach Österreich holen.

Im Mittelpunkt stehen Gegengeschäfte im Zusammenhang mit dem Kauf von zwölf Leonardo-Jets des Typs M-346FA durch das Bundesheer. Bereits im Herbst 2025 wurde dazu ein Abkommen über industrielle Kooperationen geschlossen. Dieses soll österreichischen Unternehmen bis 2040 Wertschöpfung von bis zu 400 Millionen Euro ermöglichen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Millionenaufträge

Bei diesem Abkommen setzt Hattmannsdorfer an. In Gesprächen mit Leonardo soll geklärt werden, welche österreichischen Unternehmen künftig als Zulieferer zum Zug kommen können. Dabei geht es nicht nur um Flugzeugteile, sondern auch um Forschung, neue Technologien und langfristige Industriepartnerschaften.

Besonders gut positioniert sind heimische Betriebe bei Antriebssystemen, Spezialwerkstoffen, Drohnentechnologie und Cybersicherheit.

„Jetzt geht es darum, aus diesen Chancen konkrete Aufträge zu machen.“ Wolfgang Hattmannsdorfer Wirtschaftsminister (ÖVP)

"Wenn Europa Milliarden in seine Sicherheit investiert, müssen auch österreichische Unternehmen davon profitieren", erklärt Hattmannsdorfer: "Mit Italien als starkem Partner und dem 400-Millionen-Euro-Kooperationsrahmen mit Leonardo haben wir dafür eine wichtige Grundlage geschaffen. Jetzt geht es darum, aus diesen Chancen konkrete Aufträge zu machen", so der Minister.

Erste Leonardo-Jets 2028

Neben den zwölf Leonardo-Jets hat Österreich auch 36 Militärhubschrauber des Typs AW169 bei dem italienischen Konzern bestellt. Die Hubschrauber werden bereits ausgeliefert, die ersten neuen Jets sollen ab 2028 folgen.

30 heimische Firmen dabei

Hattmannsdorfer hat rund 30 österreichische Unternehmen mit nach Italien genommen. Bei einem gemeinsamen Industrietreffen sollen sie direkten Kontakt zu Vertretern der europäischen Verteidigungswirtschaft bekommen.

Das Potenzial der Branche ist riesig. Laut einer aktuellen Wifo-Studie sorgen internationale Verteidigungsinvestitionen bereits jetzt für rund 2,2 Milliarden Euro Wertschöpfung jährlich bei uns. Österreich profitiert vor allem als Zulieferer internationaler Hersteller.

Bis 2032 könnte der Umsatz der heimischen Sicherheits- und Verteidigungswirtschaft der Studie zufolge von derzeit 5,1 Milliarden auf bis zu acht Milliarden Euro steigen. Im günstigsten Szenario wären damit bis zu 25.000 Arbeitsplätze verbunden.

Die Bilder des Tages i ?

Rüstungsexporte erleichtern

Um es österreichischen Unternehmen zu erleichtern, sich ein gutes Stück vom Milliarden-Kuchen der europäischen Aufrüstung zu sichern, lockert die Regierung die Vorschriften für Rüstungsexporte. Im Ministerrat wurde am 11. November ein neues Sicherheitsexportgesetz auf den Weg gebracht, das die Bürokratie bei solchen Geschäften stark reduziert. Zudem wird mehr Rechtssicherheit für die Firmen geschaffen.