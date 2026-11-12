i Immer weniger junge Österreicher leisten ihren Grundwehrdienst beim Bundesheer. HBF/Daniel Trippolt Immer weniger rücken ein Minus 45 % – diese Heeres-Zahlen lassen aufhorchen Dem Heer gehen die Rekruten aus! Seit Jahrzehnten sinkt die Zahl der jungen Männer, die ihren Wehrdienst antreten. Der Zivildienst hingegen floriert. Von Heute Politik 12.11.2026, 13:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Zahlen lassen aufhorchen: Immer weniger junge Österreicher leisten ihren Grundwehrdienst beim Bundesheer. Während vom Geburtsjahrgang 1986 noch 28.087 Männer zum Heer gingen, waren es beim Jahrgang 2007 nur noch 15.386. Das entspricht einem dramatischen Rückgang von rund 45 Prozent!

Auch die Zahl der Stellungspflichtigen ist deutlich gesunken. Beim Jahrgang 1986 wurden noch 48.016 Männer registriert, beim Jahrgang 2007 waren es nur noch 36.518 – ein Minus von rund 24 Prozent.

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Zivildienst deutlich stabiler

Ganz anders sieht die Entwicklung beim Zivildienst aus. Während sich beim Geburtsjahrgang 1986 noch 9.175 Männer dafür entschieden, waren es beim Jahrgang 2007 bereits 12.322. Zwischenzeitlich erreichte der Zivildienst beim Jahrgang 1996 mit 14.920 sogar einen Höchststand.

Zuletzt gab es allerdings auch hier einen Rückgang: Beim Jahrgang 2006 waren noch 13.650 Zivildiener registriert, beim Jahrgang 2007 waren es um 1.328 weniger.

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Fast jeder Vierte untauglich

Interessant ist auch die Entwicklung bei der Tauglichkeit. Beim Geburtsjahrgang 1986 wurden 8.908 Männer (18,6 Prozent) als untauglich eingestuft. Beim Jahrgang 1997 erreichte der Anteil mit 23,8 Prozent seinen Höchststand – beinahe jeder vierte junge Mann war damals nicht für den Wehrdienst geeignet.

Seither ist der Anteil wieder gesunken. Beim Jahrgang 2007 galten 6.408 Männer als untauglich, das entspricht rund 17,5 Prozent. Eine Rolle spielt dabei auch die 2021 eingeführte Teiltauglichkeit, die für die Geburtsjahrgänge ab 2003 wirksam wurde.