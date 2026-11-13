i Grün-Politiker Lukas Hammer ruft Betroffene auf, ihm zu schreiben, wo es beim Heizungstausch hakt. Helmut Graf, iStock / Montage "Heute" Öko-Partei startet Aufruf Heizungs-Frust: Grüne wollen es jetzt genau wissen Viele würden ihre teure Gasheizung gern tauschen, scheitern aber an Vermietern, Förderung. Die Grünen starten einen Aufruf – wollen hören, wo es hakt. Von Angela Sellner 13.11.2026, 05:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Heizsaison hat begonnen und für viele Haushalte bedeutet das in erster Linie hohe Rechnungen für Öl und Gas. Dabei würden immer mehr Menschen ihre Heizung gerne gegen eine klimafreundliche Alternative tauschen. Doch oft geht das gar nicht. Genau diese Fälle will der grüne Energiesprecher Lukas Hammer jetzt sammeln.

Mit einem Aufruf sucht er Menschen, die ihre alte Heizung loswerden wollen, dabei aber auf Hindernisse stoßen. Ihre Erfahrungen sollen direkt in die parlamentarische Arbeit der Grünen einfließen.

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„Ich will verstehen, woran der Ausstieg konkret hängt – und was es bräuchte, damit er gelingt.“ Lukas Hammer Energiesprecher der Grünen

Vermieter sagt Nein

Die Probleme sind vielfältig: Mal verweigert der Vermieter seine Zustimmung, mal blockiert die Eigentümergemeinschaft. In anderen Fällen endet die Fernwärmeleitung nur wenige Straßen entfernt oder Fördergelder sind bereits aufgebraucht.

"Ich treffe regelmäßig Menschen, die ihre Gasheizung lieber heute als morgen austauschen würden, aber dabei einfach nicht weiterkommen", berichtet Hammer.

Auch Hausbesitzer und Vermieter würden teilweise an rechtlichen, technischen oder finanziellen Hürden scheitern.

"Man zahlt trotzdem jeden Winter drauf"

Wer nicht umsteigen kann, muss weiter mit Öl oder Gas heizen und trägt damit auch das Risiko hoher Energiekosten. "Das Ergebnis: Man sitzt weiter auf der Gastherme oder dem Ölkessel, zögert das Heizen jeden Herbst noch länger hinaus und zahlt trotzdem jeden Winter drauf", kritisiert Grünen-Politiker Hammer.

Förderungen allein seien deshalb zu wenig. Hammer will herausfinden, welche Vorschriften und Hindernisse den Heizungstausch konkret verhindern.

Grüne wollen deine Geschichte

Dafür können sich Betroffene ab sofort direkt an den Politiker wenden. Wer beim Heizungstausch feststeckt, kann seine Erfahrungen per E-Mail an [email protected] oder über Instagram an @lukas_hammer_tugendhat schicken. Die Angaben sollen vertraulich behandelt und ausschließlich anonymisiert verwendet werden.

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"Jede einzelne Geschichte hilft uns, die Hürden sichtbar zu machen und politischen Druck für echte Lösungen zu machen. Denn jeder Kessel, der heute nicht getauscht wird, kommt uns alle teuer zu stehen", so Hammer