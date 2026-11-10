i Gaspreise steigen wieder stark. REUTERS Teuerung trifft Gaskunden Gas immer teurer – Jetzt drohen noch höhere Heizkosten Gas ist im Großhandel seit Jahresbeginn fast dreimal so teuer geworden. Vielen Österreichern drohen höhere Rechnungen. So kannst du gegensteuern. Von Österreich Heute 10.11.2026, 14:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Österreichs Haushalte rollt die nächste Kostenlawine zu. Der Großhandelspreis für Gas hat sich seit Jahresbeginn fast verdreifacht. Mittlerweile liegt er bei rund 100 Euro pro Megawattstunde und damit so hoch wie zuletzt 2022.

Noch ist die Teuerung nicht bei allen Gaskunden angekommen. Doch das könnte sich bald ändern. Besonders betroffen sind Haushalte mit flexiblen Tarifen oder einer auslaufenden Preisgarantie.

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Gas wird für Haushalte immer teurer

Schon im September war Erdgas laut Österreichischer Energieagentur um knapp zwölf Prozent teurer als ein Jahr zuvor. Bei längerfristigen Verträgen könnten weitere Preissteigerungen erst in den kommenden Monaten spürbar werden.

Jetzt droht die nächste Belastung: Laut einem Verordnungsentwurf der E-Control sollen die Gasnetzentgelte 2027 im Durchschnitt um 7,2 Prozent steigen.

Mit Fixpreis bis Ende 2028 absichern

Wer sich vor weiteren Preissprüngen schützen möchte, kann einen Gastarif mit Preisgarantie wählen. Laut dem Vergleichsportal tarife.at sind derzeit sogar Verträge verfügbar, bei denen der Energiepreis bis Ende 2028 fixiert bleibt.

Ein Beispiel ist der Tarif "gas (online)" von go green energy. Hier liegt der Arbeitspreis bei 9,96 Cent pro Kilowattstunde brutto. Die Preisgarantie gilt bis 31. Dezember 2028, eine Vertragsbindung gibt es nicht.

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Zum Vergleich: Beim flexiblen Tarif desselben Anbieters beträgt der Arbeitspreis derzeit 11,12 Cent pro Kilowattstunde. Das sind rund zwölf Prozent mehr. Allerdings kann sich dieser Preis monatlich ändern.

Wichtig: Eine Preisgarantie für den Energiepreis schützt nicht automatisch vor höheren Netzentgelten und Abgaben.

Hunderte Euro Bonus für Neukunden

Auch ein Anbieterwechsel kann sich lohnen. Einige Gaslieferanten locken derzeit mit hohen Neukundenboni.

Laut tarife.at kostet der Tarif "MAX Basic Gas" von MAXENERGY bei einem Jahresverbrauch von 8.000 Kilowattstunden im ersten Jahr 716 Euro. Darin enthalten ist ein Neukundenbonus von 307 Euro. Der Energiepreis ist zwölf Monate garantiert, eine Vertragsbindung besteht nicht.

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Allerdings sollten Kunden genau hinschauen: Die Vergünstigungen gelten nicht unbedingt dauerhaft. Wer einen Tarif mit Neukundenbonus abschließt, sollte spätestens nach einem Jahr erneut vergleichen.

Die genannten Jahrespreise beziehen sich auf die Energiekosten. Netzentgelte und Abgaben kommen noch dazu.

Diese vier Fragen solltest du jetzt prüfen Wie viel zahle ich derzeit? Den aktuellen Energiepreis findest du auf deiner Jahresabrechnung oder im Kundenportal. Habe ich eine Preisgarantie? Sie schützt den vereinbarten Energiepreis vor Erhöhungen während der Garantiezeit. Wann läuft die Garantie aus? Wer bald einen neuen Tarif braucht, sollte rechtzeitig vergleichen. Gibt es günstigere Angebote? Ein Vergleich kann zeigen, ob sich ein Wechsel finanziell auszahlt.

Experte rät zum Tarifvergleich

Ein Anbieterwechsel kann in der Regel bereits drei Monate vor dem gewünschten Lieferbeginn beantragt werden, bei manchen Anbietern sogar früher.

"Vor dem Winter zählt nicht nur, was ich heute zahle, sondern auch, wie lange ich mich auf diesen Preis verlassen kann", erklärt Michael Kreil, Geschäftsführer von tarife.at.

Gerade Haushalte ohne Preisgarantie sollten deshalb ihre Konditionen überprüfen. Denn während bestehende Fixpreisverträge vor steigenden Energiepreisen schützen, können neue Verträge bei einem weiterhin hohen Großhandelspreis deutlich teurer werden.