Startseite Nachrichten Politik
Kunasek nimmt Sporrer in die Pflicht.
Kunasek nimmt Sporrer in die Pflicht.
Helmut Graf, Sabine Hertel
Kuschelkurs für Teenie-Täter

Steirerchef: "Links-Parteien missachten Leid der Opfer"

Justizministerin Sporrer stellt sich gegen eine Absenkung der Strafmündigkeit. Steirer-Chef Kunasek ist erbost: "Sie missachtet das Leid der Opfer."
Von Clemens Oistric
13.11.2026, 05:30
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

300 mutmaßliche Straftaten am Kerbholz, zwei brutal überfallene Senioren, eine machtlose Justiz: Der Fall eines jugendlichen Serientäters in Vorarlberg empört. Zuletzt soll der Bursche gemeinsam mit einem 15-Jährigen einen 64-Jährigen in Rankweil schwer verletzt haben. Weil er noch nicht 14 Jahre alt ist, kann er strafrechtlich nicht belangt werden.

Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) erteilte dem Vorstoß nach einer Absenkung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahre in der ZiB 2 eine kategorische Absage: "Das kommt ganz sicher nicht." Ihre Begründung: "Kinder gehören erzogen und nicht eingesperrt."

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Kunasek: "Schluss mit Kuschelkurs"

"Schluss mit dem Kuschelkurs!", fordert indes Steiermarks Landeshauptmann Mario Kunasek im "Heute"-Gespräch. Der Freiheitliche: "SPÖ-Ministerin Sporrer und die anderen Links-Parteien Grüne und Neos missachten mit ihrer Haltung das Leid der Opfer. Wer zuschlägt, raubt, stiehlt oder fremdes Eigentum beschädigt, muss mit dem Strafrecht konfrontiert werden, anstatt mit einer Playstation in Wohngemeinschaften belohnt zu werden."

Diese jungen Straftäter würden "Opfer, Polizei und unseren Rechtsstaat verhöhnen". Kunasek plädiert für "altersgerechte, aber harte Konsequenzen".

Auch interessant

300 Straftaten – Sporrer sagt Nein zu härteren Regeln
Strafen schon ab 12 – Mikl-Leitner mit Hammer-Forderung
Keiner kann ihn stoppen! 13-Jähriger mit 300 Straftaten

So sieht es auch OÖ-Chef Thomas Stelzer. Der VP-Grande spricht sich gegenüber "Heute" dafür aus, eine Herabsetzung der Strafmündigkeit zumindest zu prüfen.  "Das heißt nicht, dass junge Leute eingesperrt werden, aber es muss die Möglichkeit für Gerichte geben, einzuschreiten."

Die Story HIER im HEUTE-E-Paper lesen

Die Justizministerin hält dagegen: Die Kinder- und Jugendhilfe könne bereits jetzt eingreifen, etwa die Obsorge übernehmen und unter bestimmten Voraussetzungen Minderjährige anhalten. Sie sieht bei schweren Straftaten auch grobe Erziehungsdefizite der Eltern.

coi, Akt. 13.11.2026, 06:33, 13.11.2026, 05:30
Mehr zum Thema
Anna Sporrer Mario Kunasek Thomas Stelzer Kriminalität

Weiterlesen

Weitere Storys
Justiz Strafe Jugendliche Jugend Kinder Senioren SPÖ
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote