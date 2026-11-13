i Hacker haben bei einer Lern-App zugeschlagen. iStock ("Heute"-Collage) Ministerium schlägt Alarm Hackangriff auf Lern-App! Schülerdaten in Gefahr Hacker haben einen Server einer Lern-App angegriffen. Laut Bildungsministerium könnten persönliche Daten von Schülern und Lehrern betroffen sein. Von Heute Politik 13.11.2026, 12:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sicherheitsvorfall im österreichischen Bildungsbereich: Bei der Lern-App fintogo ist es zu einem Hackerangriff auf einen Server des Anbieters gekommen.

Die Anwendung kann von Schulen über den Marktplatz LernApps des Bildungsministeriums genutzt werden. Nach dem Angriff besteht die Möglichkeit, dass personenbezogene Informationen von Schülern sowie Lehrkräften betroffen sind.

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Ministerium informiert Eltern und Lehrer

Nachdem der Vorfall bekannt geworden war, reagierte das Bildungsministerium. Betroffene Schüler, Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte wurden über die Cyberattacke informiert.

Nach Angaben des Ministeriums wurden außerdem die notwendigen rechtlichen Schritte eingeleitet. Auch der Betreiber der Lern-App hat Maßnahmen ergriffen, um den Angriff zu untersuchen und die Folgen zu bewältigen.

Die Datenschutzbehörde wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Zusätzlich erfolgte vorsorglich eine freiwillige Meldung an das Bundesamt für Cybersicherheit.

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Zugangsdaten werden neu vergeben

Für Nutzer der App besteht nach aktuellem Informationsstand kein unmittelbarer Handlungsbedarf innerhalb der Anwendung.

Der Anbieter wird allerdings die bestehenden Benutzerkonten des laufenden Schuljahres löschen und anschließend neu anlegen. Dadurch erhalten die betroffenen Nutzer neue Zugangsdaten für fintogo.

Achtung bei Passwörtern

Eine Empfehlung gibt es dennoch: Wer ein von der Lern-App bereitgestelltes Startpasswort auch bei anderen Anwendungen verwendet hat, sollte es dort vorsorglich ändern.

Damit soll verhindert werden, dass möglicherweise betroffene Zugangsdaten auch außerhalb der Lern-App ein Sicherheitsrisiko darstellen.