i Ingrid Thurnher bleibt dem ORF noch erhalten. Helmut Graf ORF-Umbau sorgt für Wirbel Thurnher bleibt beim ORF – das könnte Folgen haben Ingrid Thurnher gibt Ende 2026 ihren Posten als ORF-Generaldirektorin ab. Doch sie bleibt dem Sender erhalten. Das könnte Folgen haben. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 20:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der ORF steht vor einem gewaltigen Umbau. Mit Jahresende endet die Amtszeit von Ingrid Thurnher als Generaldirektorin, am 1. Jänner 2027 übernimmt Clemens Pig die Führung. Doch für Thurnher ist damit noch lange nicht Schluss. Die scheidende ORF-Chefin bleibt dem Sender nämlich noch ein halbes Jahr erhalten.

Wie die "Krone" berichtet, steckt dahinter eine vertragliche Vereinbarung. Thurnher kehrt nach dem Ende ihrer Geschäftsführungsperiode am 31. Dezember 2026 in ihr bisheriges ORF-Angestelltenverhältnis zurück. Erst Mitte 2027 tritt sie endgültig in den Ruhestand.

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Thurnher soll beim Sparprogramm mithelfen

Bis dahin wartet auf die langjährige ORF-Managerin offenbar eine wichtige Aufgabe. Laut einer ORF-Stellungnahme soll Thurnher die neue Geschäftsführung unter Clemens Pig mit ihrer Erfahrung unterstützen. Im Mittelpunkt stehen dabei die geplanten Einsparungen und die Umstrukturierung des öffentlich-rechtlichen Senders.

Welche konkrete Funktion sie dabei übernehmen wird, lässt der ORF allerdings offen. Und genau das sorgt für Spekulationen.

Wird es für ORF-III-Chefin jetzt eng?

Besonders spannend könnte die Situation bei ORF III werden. Thurnher war dort vor ihrem Wechsel an die Spitze des ORF-Radios fünf Jahre lang Chefredakteurin. Seit 2022 hat Lou Lorenz-Dittlbacher diesen Posten inne. Nach der Abberufung von Geschäftsführer Peter Schöber übernahm die ehemalige "ZIB 2"-Moderatorin zusätzlich die Programmverantwortung.

Sollte Thurnher nun tatsächlich an ihre frühere Wirkungsstätte zurückkehren, könnte das für Lorenz-Dittlbacher eine heikle Konstellation ergeben. Eine solche Rückkehr ist allerdings nicht bestätigt. Auch gibt es keine offizielle Ankündigung, dass Lorenz-Dittlbacher ihren Posten räumen muss.

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Bis zu 250 ORF-Mitarbeiter müssen gehen

Brisant ist die Personalfrage vor allem wegen des laufenden Sparkurses. ORF III steht selbst vor möglichen Veränderungen. Thurnher hat die künftige Organisation des Senders bereits ausdrücklich als Teil der anstehenden Reformen genannt.

Der finanzielle Druck ist enorm. Bis 2027 will der ORF mehr als 30 Millionen Euro einsparen. Bis 2029 könnten im Zuge der Sparmaßnahmen bis zu 250 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.

Am 26. November steht eine wichtige Entscheidung bevor. Dann soll der ORF-Stiftungsrat das Budget für 2027 beschließen. Damit werden auch wesentliche Weichen für den Umbau des Senders gestellt.