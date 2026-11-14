i Was nach Science-Fiction klingt, haben Forscher der Binghamton University jetzt in die Tat umgesetzt. iStock / Getty Images / PuiStocker65 Smarte Energiequelle Diese Tapete macht aus Luftfeuchtigkeit Strom US-Forscher entwickelten eine Tapete, die aus Luftfeuchtigkeit Strom erzeugt. Im Test versorgte sie bereits eine kabellose Tastatur. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 22:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, deine Wand liefert Energie. Was nach Science-Fiction klingt, haben Forscher der Binghamton University jetzt in die Tat umgesetzt. Sie entwickelten eine spezielle Tapete, die aus der Feuchtigkeit der Raumluft elektrischen Strom gewinnen kann.

Die Technik nutzt eine clevere Materialkombination: An den Rändern fängt Glycerin die Feuchtigkeit aus der Luft ein. In der Mitte sorgt eine Struktur aus dem Polymer Polyvinylpyrrolidon mit einem Wachsmuster für die gesteuerte Verdunstung. So entsteht ein kontinuierlicher Stromfluss.

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Tastatur wurde bereits versorgt

Im Versuch verbanden die Forscher nach Angaben von Forschung und Wissen 1.596 kleine Energieeinheiten zu einer Wandfläche. Diese konnte eine kabellose Tastatur mit Strom versorgen. Eine einzelne Einheit erreichte bei 80 Prozent Luftfeuchtigkeit etwa 0,34 Volt und eine Leistungsdichte von 2,2 Mikrowatt pro Quadratzentimeter.

Das klingt nach wenig, reicht aber für sparsame Elektronik wie Sensoren völlig aus. Hochgerechnet wären das etwa 22 Milliwatt pro Quadratmeter. Die Ausgabe blieb im Test über 90 Minuten stabil.

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Auch das Raumklima profitiert

Ein nützlicher Nebeneffekt: Die smarte Tapete reguliert auch die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Im Test senkten die Einheiten die relative Feuchtigkeit innerhalb von 15 Minuten von 38 auf 32 Prozent. Das könnte langfristig für ein besseres Raumklima sorgen.

Die Forscher sehen großes Potenzial in der konstanten Luftfeuchtigkeit von 30 bis 60 Prozent in Innenräumen.

Zusätzlich erzeugen Aktivitäten wie Atmen, Kochen oder Duschen weitere Feuchtigkeit, die zur Stromerzeugung genutzt werden kann.