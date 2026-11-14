i Fünf Millionen Euro kostete das neue Gemeindeamt in Elixhausen. Der Bürgermeister entwarf es selbst – und spart laut eigenen Angaben Zehntausende Euro. Screenshot Google Maps Er sparte Zehntausende Euro Orts-Chef baut sich Gemeindeamt mit Ikea-Küchenplaner Ein Salzburger Bürgermeister plante ein Gemeindeamt mit einer kostenlosen Küchenplanungssoftware. Dennoch hagelt es jetzt Kritik. Von Digital Heute 14.11.2026, 18:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein neues Gemeindeamt um fünf Millionen Euro sorgt in Elixhausen im Salzburger Flachgau für Diskussionen. Bürgermeister Michael Prantner (ÖVP) hat das Gebäude mit einer kostenlosen Software eines Möbelhauses selbst entworfen. Die Salzburger Kammer der Ziviltechniker und Architekten hält diese Vorgangsweise für unprofessionell, wie der ORF Salzburg berichtet.

Auf einen Architektenwettbewerb verzichtete die Gemeinde bewusst. Prantner, der studierter Jurist ist, plante das neue Amt federführend mit einem Programm, das eigentlich für die Küchenplanung gedacht ist – dem Küchenplaner von Ikea. Erst danach überarbeitete ein Fachmann die Entwürfe und erstellte die endgültigen Baupläne.

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Für die Gemeinde habe sich das finanziell ausgezahlt: Laut Prantner wurden dadurch mehrere zehntausend Euro an Planungskosten eingespart. Bei Zweckbauten wie einem Gemeindeamt würde er diese Vorgehensweise auch anderen Bürgermeistern empfehlen.

Architekten kritisieren Vorgehen

Bei der Salzburger Kammer der Ziviltechniker und Architekten stößt die Eigenplanung auf deutliche Kritik. "Ein Gemeindeamt ist halt keine Einbauküche, da braucht es eine entsprechende Expertise, um dieses Bauvorhaben zu entwickeln", sagt Carsten Innerhofer, Architekt und Vizepräsident der Ziviltechnikerkammer Nord, dem ORF.

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Besonders problematisch findet die Standesvertretung die Doppelfunktion des Bürgermeisters. Prantner war bei dem Projekt nicht nur Bauherr und Planer, sondern ist als Bürgermeister auch die erste Bauinstanz der Gemeinde. Er entscheidet damit grundsätzlich über Bauanträge.

"Dass ein Bürgermeister das tut, sollte keine Schule machen", warnt Innerhofer laut Bericht. Planung und Positionierung von Gebäuden sowie deren Entwicklung sollten Architekten überlassen bleiben und nicht Hobbyplanern.

Bürgermeister verteidigt Eigenplanung

Prantner weist die grundsätzliche Kritik an seiner Vorgangsweise zurück. Bei einem Zweckbau wie dem Gemeindeamt sei die Eigenplanung aus seiner Sicht gerechtfertigt. Bei komplexeren Bauvorhaben setze er sehr wohl auf Architekten. Für die Gestaltung des Dorfplatzes habe die Gemeinde beispielsweise bewusst einen Architekten beauftragt.

Die Diskussion dreht sich damit nicht nur um die eingesparte Planungssumme, sondern auch um die Frage, welche Aufgaben bei einem öffentlichen Bauprojekt in professionelle Hände gehören.