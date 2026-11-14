i Radarfalle mit Blitz pixabay.com KI-Kameras im Einsatz Neue Blitzer erkennen Handys und fehlende Gurte Moderne Radargeräte überwachen nicht mehr nur das Tempo. Mit KI können sie auch Handysünder und Gurtmuffel automatisch erkennen. Von Digital Heute 14.11.2026, 16:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Moderne Verkehrskameras blicken neuerdings auch schräg durch die Windschutzscheibe – und interessieren sich nicht nur für Tempo. Auf den Bildern kann eine Hand mit einem Telefon oder der Verlauf eines Sicherheitsgurts erkennbar sein.

Insgesamt vier Bereiche stehen im Fokus der neuen Überwachungstechnik: Geschwindigkeit, zu geringer Abstand, Handynutzung und fehlender Sicherheitsgurt.

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Doch nicht jedes Gerät beherrscht alle vier Funktionen, heißt es auf forschung-und-wissen.de. Die tatsächlichen Befugnisse unterscheiden sich deutlich zwischen den Ländern.

Erste Geräte bereits im Einsatz

Rheinland-Pfalz meldete bereits im April 2025 den regulären Einsatz seiner ersten MONOcam. In den Niederlanden sind sogenannte Focusflitser dokumentiert. Schottland kündigte im März 2026 eine Untersuchung mit Kameras an zwölf wechselnden Standorten über sechs Monate an.

Die Bilder des Tages i ?

Auch wenn die KI auffällige Bilder erkennt, ist das noch kein automatischer Beweis. Jede Aufnahme muss zum untersuchten Fahrzeug passen und die Handlung ausreichend erkennen lassen. Eine abschließende Prüfung durch Menschen bleibt erforderlich.

Keine einheitliche Kontrolle in Europa

Die neue Kameratechnik erweitert das Spektrum möglicher Beobachtungen, schafft aber keine einheitliche Verkehrsüberwachung in ganz Europa. Auch beim Datenschutz gelten je nach Land unterschiedliche Regeln.

Autofahrer sollten dennoch wachsam sein: Wer während der Fahrt zum Handy greift oder den Gurt nicht anlegt, muss künftig vermehrt damit rechnen, von einer Kamera erfasst zu werden.