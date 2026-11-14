i Der weltweite Microsoft-Ausfall könnte sieben Milliarden US-Dollar betragen. REUTERS 35 Stunden Ausfall Milliarden-Schaden – Upgrade löste Microsoft-Panne aus Die weltweite Microsoft-Panne ist behoben, doch der Schaden könnte Milliarden betragen. Unternehmen waren über 35 Stunden von den Störungen betroffen. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 16:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mehr als sieben Milliarden US-Dollar Schaden, Millionen betroffene Nutzer und stundenlang lahmgelegte Arbeitsabläufe: Der weltweite Microsoft-Ausfall könnte für Unternehmen enorme finanzielle Folgen haben.

Erst am Samstagfrüh gab der US-Technologiekonzern Entwarnung. Nach den massiven Problemen der vergangenen Tage waren Dienste wie Outlook, Teams und Copilot wieder verfügbar.

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Fehler bei Upgrade blieb unbemerkt

Besonders lange mussten Unternehmen auf die vollständige Wiederherstellung warten. Laut Berichten dauerte die Störung für sie 35 Stunden und 43 Minuten. Inzwischen steht laut Microsoft fest, was hinter der weltweiten Panne steckte. Weder ein Hackerangriff noch Künstliche Intelligenz waren demnach dafür verantwortlich.

Auslöser war vielmehr ein technischer Fehler im eigenen System. Dieser entstand laut dem Konzern bei einem Upgrade, mit dem eigentlich die Netzwerkkapazitäten erweitert werden sollten. Zunächst blieb das Problem unbemerkt. Erst als die Server zunehmend überlastet wurden, zeigten sich die Folgen.

Schließlich brachen Systeme zusammen und lösten weitere Störungen aus. Es kam zu einer Kettenreaktion, die zahlreiche Microsoft-Dienste beeinträchtigte. Das Unternehmen selbst sprach von "Serverproblemen". Hinweise auf böswillige Aktivitäten gebe es nicht.

Weltkarte mit betroffenen Ländern. Quelle: BBC/Downdetector APA-Images / APA-Grafik

Hunderte Millionen Nutzer betroffen

Begonnen hatten die Schwierigkeiten bereits am Donnerstagabend. In den folgenden Stunden weiteten sie sich zu einem der längsten Ausfälle in der Geschichte des Technologiekonzerns aus. Weltweit waren laut den Berichten Hunderte Millionen Menschen betroffen. Darunter befanden sich sowohl Privatnutzer als auch Unternehmen.

Die Störungen machten sich in unterschiedlichen Bereichen bemerkbar. E-Mails konnten nicht wie gewohnt genutzt werden, die Kommunikation über Teams war eingeschränkt und auch Kalenderfunktionen funktionierten nicht zuverlässig.

Schaden könnte sieben Milliarden Dollar übersteigen

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ausfalls könnten erheblich sein. Nach einer ersten Modellrechnung der US-Denkfabrik Anderson Economic Group könnte der Schaden für betroffene Unternehmen mehr als sieben Milliarden US-Dollar betragen. Das entspricht rund 6,3 Milliarden Euro.

Auch für Microsoft selbst könnten finanzielle Folgen entstehen. Demnach wäre denkbar, dass der Konzern rund 725 Millionen Euro an Abonnementgebühren zurückzahlen muss.

Dabei handelt es sich allerdings um Schätzungen und keine bereits feststehenden Entschädigungszahlungen. Wie hoch der tatsächliche Schaden am Ende ausfällt, ist derzeit noch offen.

Experten warnen vor Abhängigkeit

Der weltweite Ausfall hat auch eine Debatte über die starke Abhängigkeit von einzelnen Technologieanbietern ausgelöst. Experten sehen darin ein Risiko für Unternehmen, Schulen und öffentliche Einrichtungen, die bei wichtigen Arbeitsabläufen auf dieselben digitalen Dienste angewiesen sind.

"Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile", erklärte Ralf Wintergerst, Präsident des deutschen Digitalverbands Bitkom.

Auch IT-Sicherheitsexperte Christopher Kunz sieht die Konzentration auf große US-Anbieter kritisch. "Wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren", warnte er.

Fachleute empfehlen deshalb, digitale Systeme weniger stark auf einzelne Dienstleister auszurichten.

Nicht die erste Microsoft-Störung

Für Microsoft ist der aktuelle Vorfall nicht das erste größere technische Problem in diesem Jahr. Bereits im Jänner waren Dienste von Microsoft 365 von einem ähnlichen Ausfall betroffen.