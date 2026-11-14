i Nach dem weltweiten Microsoft-Ausfall funktionieren Outlook und Teams für Privatkunden wieder. istock E-Mail-Chaos bleibt Microsoft hat nach Mega-Ausfall wichtige Nachricht Nach dem weltweiten Microsoft-Ausfall funktionieren Outlook und Teams für Privatkunden wieder. Bei Firmenkunden gibt es weiterhin Probleme. Von Newsdesk Heute 14.11.2026, 08:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach dem weltweiten Ausfall zahlreicher Microsoft-Dienste läuft für viele Nutzer wieder alles wie gewohnt. Der US-Technologiekonzern hat die Probleme bei Outlook und Teams für Privatkunden inzwischen vollständig behoben. Seit Freitag gegen 17.10 Uhr seien die Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar.

Bei Firmenkunden dauert die Rückkehr zum Normalbetrieb hingegen noch an. Zwar erholen sich auch die Microsoft-365-Dienste zunehmend, allerdings müssen zunächst zahlreiche aufgestaute E-Mails verarbeitet werden. Erst danach könne die Störung endgültig als behoben gelten.

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Microsoft behält Lage im Auge

Aufgrund des Ausmaßes der Panne will Microsoft seine Systeme noch längere Zeit überwachen. Die Probleme waren erstmals am Donnerstag aufgetreten und hatten weltweit Unternehmen, Behörden und Privatnutzer getroffen. Bereits am Freitagnachmittag meldete der Konzern deutliche Fortschritte, insbesondere in Europa und Nordamerika.

Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es laut Microsoft nicht. Es ist bereits die zweite größere Störung bei Microsoft 365 in diesem Jahr. Ähnliche Probleme hatte es im Jänner gegeben. Erst im Oktober sorgte zudem ein Ausfall der Cloud-Plattform Azure weltweit für Schwierigkeiten.