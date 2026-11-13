i Ein Ausfall bei Microsoft sorgt für weltweite Störungen. Reuters Trotz erster Entwarnung Microsoft-Chaos – Störung könnte zwei Tage dauern Die weltweite Microsoft-Störung könnte den E-Mail-Verkehr bis zu 48 Stunden beeinträchtigen. Hinweise auf einen Hackerangriff gibt es nicht. Von Newsdesk Heute 13.11.2026, 13:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seine E-Mails über Outlook abrufen wollte, stand plötzlich vor Problemen. Eine großflächige Störung beim US-Technologiekonzern Microsoft hat den Zugriff auf zahlreiche Dienste beeinträchtigt.

Laut der Störungsplattform Downdetector breitete sich das Problem innerhalb einer Stunde über den Globus aus. In insgesamt 74 Ländern und Regionen wurden Ausfälle von Microsoft-Diensten registriert.

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Besonders betroffen war der E-Mail-Dienst Outlook. Doch auch beim Kommunikationsprogramm Microsoft Teams und beim KI-Assistenten Copilot gingen Tausende Störungsmeldungen ein. Alle drei Anwendungen gehören zum Cloud-Angebot Microsoft 365.

Reparatur läuft nicht nach Plan

Anfangs ging Microsoft lediglich Berichten über Probleme aus Amerika nach. Später räumte der Konzern ein, dass Nutzer von Microsoft 365 weltweit Schwierigkeiten beim Verbindungsaufbau haben könnten. Die Bemühungen zur Behebung der Störung verliefen in der Nacht auf Freitag laut Unternehmen "nicht wie erhofft".

Als mögliche Ursache nannte Microsoft eine Überlastung seiner technischen Systeme. "Ein Teil der Infrastruktur in mehreren Regionen einer erhöhten Auslastung ausgesetzt", erklärte der Konzern. Dies trage "wahrscheinlich zu den Verbindungsfehlern" bei.

Erste Entwarnung aus Asien

Inzwischen gibt es erste Fortschritte. Im asiatisch-pazifischen Raum konnte Microsoft nach eigenen Angaben bereits Maßnahmen zur Wiederherstellung erfolgreich abschließen. Dort wird der Datenverkehr schrittweise wieder erhöht. Dadurch funktioniert der Zugriff auf E-Mail-Postfächer bereits besser, auch bei verzögerten Nachrichten gibt es Verbesserungen.

Allerdings müssen Nutzer weiterhin vereinzelt mit Unterbrechungen rechnen. Nun arbeitet der Konzern daran, "die betroffenen Dienste in anderen Regionen wieder zu stabilisieren".

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Ausfall könnte 48 Stunden dauern

Wegen der anhaltenden Probleme hat Microsoft außerdem die Aufbewahrungsfrist für verzögerte E-Mails auf 48 Stunden verlängert. Der britische Technologiejournalist Chris Stokel-Walker hält es für möglich, dass sich daraus Rückschlüsse auf die Dauer der Störung ziehen lassen.

Gegenüber "Sky News" erklärte er: "Diese 48 Stunden sind wahrscheinlich ein Hinweis darauf, wie lange es ihrer Einschätzung nach dauern könnte, bis das System das Problem bewältigt hat." Eine offizielle Prognose, wann sämtliche Dienste wieder uneingeschränkt verfügbar sein werden, gibt es allerdings nicht.

Keine Hinweise auf Hackerangriff

Spekulationen über eine mögliche Cyberattacke weist Microsoft nach aktuellem Kenntnisstand zurück. Dem Unternehmen liegen keine Hinweise vor, dass der Ausfall durch einen gezielten Angriff verursacht wurde.