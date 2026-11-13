i GTA 6 soll am 19. November erscheinen. Schon jetzt steigt in Österreich das Interesse an passenden Konsolen. Rockstar Games GTA 6 sorgt für Gaming-Fieber GTA-Wahnsinn! Diese Konsolen wollen jetzt alle haben Der Countdown zum Start von GTA 6 läuft! In Österreich steigt die Nachfrage nach Konsolen. Eine Auswertung zeigt, wie viel Fans dafür zahlen müssen. Von Österreich Heute 13.11.2026, 12:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Warten hat bald ein Ende! Am 19. November soll mit "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) eines der heiß erwarteten Videospiele erscheinen. Nach mehreren Verschiebungen können Fans endlich wieder in die virtuelle Verbrecherwelt von Vice City eintauchen. Doch wer mitspielen will, braucht die richtige Konsole.

Eine aktuelle Auswertung des Online-Marktplatzes willhaben zeigt: In Österreich steigt bereits spürbar das Interesse an "GTA 6" und dem dazugehörigen limitierten Controller. Insgesamt stehen in der Kategorie "Games/Konsolen" derzeit rund 190.000 Anzeigen online.

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Bis zu 500 Euro für eine Konsole

Wer GTA 6 spielen möchte, braucht eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X beziehungsweise Series S. Auf willhaben werden aktuell rund 700 PlayStation-5-Konsolen angeboten. Dazu kommen mehr als 240 Xbox-Series-X- und über 100 Xbox-Series-S-Anzeigen.

Die Preise sind durchaus happig: Für eine neuwertige PlayStation 5 werden rund 500 Euro verlangt. Eine Xbox Series X kostet im Schnitt 490 Euro, die günstigere Xbox Series S rund 250 Euro.

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Das sind die Preise, die Verkäufer in ihren Anzeigen verlangen. Ob die Konsolen tatsächlich um diese Beträge den Besitzer wechseln, ist nicht bekannt.

Pokémon lässt sogar GTA hinter sich

Eine Überraschung gibt es bei den beliebtesten Suchbegriffen: Nicht GTA, sondern Pokémon liegt bei den Spielen ganz vorne.

Hitliste der Spiele (Oktober 2026, willhaben-Daten) 1. Pokémon 2. Super Mario Odyssey 3. Wolverine 4. Call of Duty 5. Silent Hill

Bei den Konsolen hat dagegen Sony die Nase vorne. Die PlayStation 5 wird am häufigsten gesucht, gefolgt von der Xbox Series X und der Nintendo Switch 2. Dahinter landen die PlayStation 5 Pro und die klassische Nintendo Switch.

Nintendo-Spiele besonders gefragt

Auch bei der Suche nach Videospielen zeigt sich ein klarer Trend: Besonders gefragt sind Titel für die Nintendo Switch 2. Dahinter folgen Spiele für die ursprüngliche Switch und die PlayStation 5.

Auf den weiteren Plätzen liegen PS4- und Xbox-Series-X-Spiele.