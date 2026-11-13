GTA-Wahnsinn! Diese Konsolen wollen jetzt alle haben

Das Warten hat bald ein Ende! Am 19. November soll mit "Grand Theft Auto VI" (GTA 6) eines der heiß erwarteten Videospiele erscheinen. Nach mehreren Verschiebungen können Fans endlich wieder in die virtuelle Verbrecherwelt von Vice City eintauchen. Doch wer mitspielen will, braucht die richtige Konsole.
Eine aktuelle Auswertung des Online-Marktplatzes willhaben zeigt: In Österreich steigt bereits spürbar das Interesse an "GTA 6" und dem dazugehörigen limitierten Controller. Insgesamt stehen in der Kategorie "Games/Konsolen" derzeit rund 190.000 Anzeigen online.
Wer GTA 6 spielen möchte, braucht eine PlayStation 5 oder eine Xbox Series X beziehungsweise Series S. Auf willhaben werden aktuell rund 700 PlayStation-5-Konsolen angeboten. Dazu kommen mehr als 240 Xbox-Series-X- und über 100 Xbox-Series-S-Anzeigen.
Die Preise sind durchaus happig: Für eine neuwertige PlayStation 5 werden rund 500 Euro verlangt. Eine Xbox Series X kostet im Schnitt 490 Euro, die günstigere Xbox Series S rund 250 Euro.
Das sind die Preise, die Verkäufer in ihren Anzeigen verlangen. Ob die Konsolen tatsächlich um diese Beträge den Besitzer wechseln, ist nicht bekannt.
Eine Überraschung gibt es bei den beliebtesten Suchbegriffen: Nicht GTA, sondern Pokémon liegt bei den Spielen ganz vorne.
Hitliste der Spiele (Oktober 2026, willhaben-Daten)
1. Pokémon
2. Super Mario Odyssey
3. Wolverine
4. Call of Duty
5. Silent Hill
Bei den Konsolen hat dagegen Sony die Nase vorne. Die PlayStation 5 wird am häufigsten gesucht, gefolgt von der Xbox Series X und der Nintendo Switch 2. Dahinter landen die PlayStation 5 Pro und die klassische Nintendo Switch.
Auch bei der Suche nach Videospielen zeigt sich ein klarer Trend: Besonders gefragt sind Titel für die Nintendo Switch 2. Dahinter folgen Spiele für die ursprüngliche Switch und die PlayStation 5.
Auf den weiteren Plätzen liegen PS4- und Xbox-Series-X-Spiele.