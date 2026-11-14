i Wer seinen Urlaub 2027 clever plant, kann mit wenigen Urlaubstagen lange Auszeiten genießen. Dazu locken Veranstalter mit Rabatten für den Sommer. iStock / Getty Images / cherdchai chawienghong Brückentage unbedingt beachten Urlaub 2027 – So hast du mit 8 Tagen ganze 16 Tage frei 2027 liegen mehrere Feiertage günstig. Mit acht Urlaubstagen sind im Mai sogar 16 Tage am Stück frei. Auch Frühbucherangebote gibt es bereits. Von Digital Heute 14.11.2026, 15:41 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer seinen Urlaub 2027 geschickt plant, kann aus wenigen Urlaubstagen eine lange Auszeit machen. Besonders rund um Ostern, Christi Himmelfahrt und Pfingsten liegen die Feiertage günstig. Auch im Herbst und im Dezember gibt es mehrere Möglichkeiten für verlängerte Ferien. Gleichzeitig werben Reiseveranstalter bereits mit Frühbucherrabatten für den Sommer 2027.

Der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hat die besten Brückentage für das kommende Jahr zusammengestellt. Besonders attraktiv ist der Jahresbeginn: Neujahr fällt auf einen Freitag, Heilige Drei Könige auf einen Mittwoch. Wer am 4. und 5. Jänner Urlaub nimmt, hat vom 1. bis zum 6. Jänner sechs Tage frei. Mit vier Urlaubstagen – zusätzlich am 7. und 8. Jänner – werden daraus sogar zehn freie Tage bis zum 10. Jänner.

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Ostern und Mai bringen besonders lange Auszeiten

Auch rund um Ostern lässt sich viel Freizeit herausholen. Der Ostermontag fällt 2027 auf den 29. März. Wer von 30. März bis 2. April vier Urlaubstage einsetzt, kann vom 27. März bis zum 4. April neun Tage am Stück freinehmen.

Im Mai folgen gleich mehrere günstige Konstellationen. Christi Himmelfahrt fällt auf Donnerstag, den 6. Mai. Mit vier Urlaubstagen von 3. bis 5. sowie am 7. Mai ergibt sich eine neuntägige Auszeit vom 1. bis zum 9. Mai. Noch länger wird es rund um Pfingsten und Fronleichnam: Wer vom 15. bis zum 30. Mai acht Urlaubstage einsetzt, kann sich 16 Tage Freizeit sichern. Fronleichnam fällt auf Donnerstag, den 27. Mai.

Auch im Herbst und Dezember lohnt sich die Planung

Im Oktober und November liegen Nationalfeiertag und Allerheiligen günstig. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober ist ein Dienstag. Mit vier Urlaubstagen in dieser Woche sind neun freie Tage möglich. Allerheiligen fällt auf Montag, den 1. November. Wer von 2. bis 5. November Urlaub nimmt, kann sich ebenfalls neun Tage am Stück freihalten.

Die nächste Gelegenheit bietet der Dezember. Mariä Empfängnis am 8. Dezember fällt auf einen Mittwoch. Mit vier Urlaubstagen am 6., 7., 9. und 10. Dezember ergibt sich eine freie Zeit vom 4. bis zum 12. Dezember – insgesamt neun Tage. Im Juli, August und September gibt es laut ÖGB hingegen keine vergleichbar günstigen Feiertagskombinationen. Auch Weihnachten fällt 2027 ungünstig: Der Christtag ist am Samstag, der Stefanitag am Sonntag.

Die Bilder des Tages i ?

Reiseveranstalter locken mit Frühbucherrabatten

Wer die freien Tage bereits für einen Sommerurlaub nutzen möchte, findet schon jetzt Angebote für 2027. Tui bewirbt ausgewählte Reisen mit bis zu 30 Prozent Frühbucherrabatt. Die Aktion gilt laut Anbieter für bestimmte Neubuchungen bis 17. November 2026 und für Reisen zwischen April und Oktober 2027. Zu den angebotenen Zielen zählen unter anderem Mallorca, die griechischen Inseln, die Türkei, Portugal und Ägypten.

Auch Dertour wirbt für den Sommer 2027 mit Rabatten von bis zu 40 Prozent. Bei Lidl Reisen finden sich ebenfalls Frühbucherangebote für das kommende Jahr. Dort werden unter anderem Griechenland, Spanien, die Türkei, die Malediven und Thailand als Reiseziele präsentiert.

Früh buchen kann sich vor allem dann lohnen, wenn du bei Reisedatum, Hotel oder Zimmerkategorie wenig flexibel bist. Die beworbenen Rabatte gelten allerdings nicht pauschal für alle Reisen. Entscheidend sind die jeweiligen Bedingungen, das verfügbare Kontingent und der konkrete Buchungszeitraum. Ein Preisvergleich bleibt daher sinnvoll.

Der ÖGB empfiehlt außerdem, Urlaubswünsche rechtzeitig im Betrieb abzustimmen. Denn gerade rund um Feiertage und Schulferien wollen viele Beschäftigte gleichzeitig frei haben. Ein früh eingereichter Urlaubsantrag erhöht die Chancen, die gewünschten Brückentage auch tatsächlich nutzen zu können.